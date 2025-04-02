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С 15 апреля по 15 июня в Приднестровье будет действовать запрет на рыболовство
изображение: открытые источники
Госслужба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР информирует, что с 15 апреля по 15 июня в Приднестровье вводится запрет на рыболовство.
Ловить рыбу будет нельзя в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском водохранилище, Кучурганском водохранилище и остальных рыбохозяйственных водоёмах республики.
Сроки запретного периода распространяются на первое и последнее число указанного отрезка времени включительно.
Jтклонение от установленных сроков и норм, предусмотренных Правилами Рыболовства ПМР приводит к привлечению граждан к административной ответственности.
- Вчера, 09:22
- DTV
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