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Сборная Молдовы опустилась на 3 строчки в рейтинге FIFA

Сборная Молдовы опустилась на 3 строчки в рейтинге FIFA
фото: moldfootball.com.

На днях, был опубликован обновленный рейтинг национальных команд по версии FIFA, в котором сборная Молдовы оказалась ниже, чем в прошлый раз.

Так, "триколоры" опустились на 3 строчки, и теперь занимают в рейтинге 154-ю позицию, сообщает moldfootball.com.

Понижение в этом списке стало следствием двух мартовских поражений в отборочном цикле ЧМ-2026 - от Норвегии (0:5) и Эстонии (2:3).

Напомним, в декабре сборная Молдовы занимала в рейтинге FIFA 151-е место.
  • Вчера, 09:25
  • DTV
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