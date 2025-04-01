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Сборная Молдовы опустилась на 3 строчки в рейтинге FIFA
фото: moldfootball.com.
На днях, был опубликован обновленный рейтинг национальных команд по версии FIFA, в котором сборная Молдовы оказалась ниже, чем в прошлый раз.
Так, "триколоры" опустились на 3 строчки, и теперь занимают в рейтинге 154-ю позицию, сообщает moldfootball.com.
Понижение в этом списке стало следствием двух мартовских поражений в отборочном цикле ЧМ-2026 - от Норвегии (0:5) и Эстонии (2:3).
Напомним, в декабре сборная Молдовы занимала в рейтинге FIFA 151-е место.
- Вчера, 09:25
- DTV
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