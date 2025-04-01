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В Бендерах представителем Уполномоченного по правам человека назначен Валерий Терентьев

В Бендерах представителем Уполномоченного по правам человека назначен Валерий Терентьев
фото: novostipmr.com

С апреля в Бендерах приступил к обязанностям представитель Уполномоченного по правам человека ПМР Валерий Терентьев.

В соответствии со статьей 11 Конституционного закона Приднестровья от 03.11.2005 года № 657-КЗ-III «Об Уполномоченном по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике» Уполномоченным по правам человека в ПМР назначен представитель по городу Бендеры– Терентьев Валерий Михайлович, который с 1 апреля 2025 года приступил к исполнению своих служебных обязанностей по замещаемой им должности и представлению интересов Уполномоченного по правам человека в ПМР в городе Бендеры, говориться на сайте Уполномоченного по правам человека в ПМР

Личный прием граждан будет проводиться по вторникам с 14:00 до 17:00 и четвергам с 9:00 до 12:00 по адресу: г. Бендеры, ул. Ленина, 24.

  • Вчера, 09:31
  • DTV
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