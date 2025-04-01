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Румынский сейсмолог прогнозирует сильное землетрясение в Молдове

Румынский сейсмолог прогнозирует сильное землетрясение в Молдове
Фото: коллаж КП

Румынский сейсмолог Георге Мэрмуряну полагает, что крупное землетрясение ожидает страну в районе 2039-2040 годов:

"Мы должны четко понимать, что в будущем нам не избежать сильного землетрясения. У нас есть карта сильных землетрясений и их история за последние 300 лет на территории Румынии, на основе которой мы анализируем данные о подобной угрозе. Согласно нашим исследованиям, следующее очень сильное землетрясение может произойти примерно в 2039-2040 годах".

Магнитуда его составит 7,7 или 7,8, сообщает md.kp.media.



  • Вчера, 11:48
  • DTV
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