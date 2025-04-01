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С апреля банкноты номиналом 20 и 50 евро текущего формата будут постепенно изыматься из обращения

С апреля банкноты номиналом 20 и 50 евро текущего формата будут постепенно изыматься из обращения
фото: открытые источники

Европа делает символический шаг навстречу будущему: полностью меняет дизайн банкнот евро.

Решение объясняется тем, что использование физических денег за последнее десятилетие неуклонно сокращалось на фоне расширения услуг онлайн-банкинга и популяризации цифровых платежных инструментов. В Европейском центральном банке посчитали, что эта тенденция создала идеальный контекст для трансформации и на символическом уровне. Изменение внешнего вида банкнот евро не только как средства платежа, но и как выражения европейской идентичности и ценностей, пишет point.md ссылаясь на capital.ro

Европейский центробанк (ЕЦБ) запустил широкий консультационный механизм, который проводился в течение двух лет. В выборе тем, которые лягут в основу нового дизайна, приняли участие более 365 000 граждан еврозоны, а также специалисты из различных областей.

В результате пришли к двум ключевым концепциям, которые определят будущее европейских банкнот: «Европейская культура» и «Реки и птицы».

Банкноты будущего

Новая тема «Европейская культура» выведет на лицевую сторону банкнот изображения таких знаковых личностей, как Мария Кюри и Мигель де Сервантес, а также изображения, напоминающие о местах и культурных событиях, имеющих континентальное влияние.

С другой стороны, тема, вдохновленная природой, предлагает визуальную связь с биоразнообразием Европы, иллюстрируя птиц и реки, которые объединяют, невзирая на границы, природный ландшафт континента.

В этом году ЕЦБ откроет конкурс, посвященный художникам и графическим дизайнерам со всего Европейского союза.

Участники предложат визуальные концепции, которые будут оцениваться как специализированным жюри, так и путем общественного голосования. Таким образом, будущий облик банкнот будет определяться как экспертизой, так и предпочтениями граждан Европы.

После окончательного отбора Совет управляющих ЕЦБ утвердит победившие проекты.

Новые банкноты будут официально выпущены в 2026 году и будут представлять собой сочетание современности, визуальной устойчивости и европейской символики. Они постепенно заменят старые модели, ознаменовав новый этап в истории единой валюты.
  • Вчера, 12:04
  • DTV
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