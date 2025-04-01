Европа делает символический шаг навстречу будущему: полностью меняет дизайн банкнот евро.
Решение объясняется тем, что использование физических денег за последнее десятилетие неуклонно сокращалось на фоне расширения услуг онлайн-банкинга и популяризации цифровых платежных инструментов. В Европейском центральном банке посчитали, что эта тенденция создала идеальный контекст для трансформации и на символическом уровне. Изменение внешнего вида банкнот евро не только как средства платежа, но и как выражения европейской идентичности и ценностей, пишет point.md ссылаясь на capital.ro
Европейский центробанк (ЕЦБ) запустил широкий консультационный механизм, который проводился в течение двух лет. В выборе тем, которые лягут в основу нового дизайна, приняли участие более 365 000 граждан еврозоны, а также специалисты из различных областей.
В результате пришли к двум ключевым концепциям, которые определят будущее европейских банкнот: «Европейская культура» и «Реки и птицы».
Банкноты будущего
Новая тема «Европейская культура» выведет на лицевую сторону банкнот изображения таких знаковых личностей, как Мария Кюри и Мигель де Сервантес, а также изображения, напоминающие о местах и культурных событиях, имеющих континентальное влияние.
С другой стороны, тема, вдохновленная природой, предлагает визуальную связь с биоразнообразием Европы, иллюстрируя птиц и реки, которые объединяют, невзирая на границы, природный ландшафт континента.
В этом году ЕЦБ откроет конкурс, посвященный художникам и графическим дизайнерам со всего Европейского союза.
Участники предложат визуальные концепции, которые будут оцениваться как специализированным жюри, так и путем общественного голосования. Таким образом, будущий облик банкнот будет определяться как экспертизой, так и предпочтениями граждан Европы.
После окончательного отбора Совет управляющих ЕЦБ утвердит победившие проекты.
Новые банкноты будут официально выпущены в 2026 году и будут представлять собой сочетание современности, визуальной устойчивости и европейской символики. Они постепенно заменят старые модели, ознаменовав новый этап в истории единой валюты.