Президент США с гордостью отметил, что это будет самый большой бюджет, который в стране предоставляли военным
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация подготовила оборонный бюджет общим объемом "приблизительно" $1 трлн., сообщает ТАСС.
"Мы также фактически одобрили бюджет, который составляет приблизительно $1 трлн, $1 трлн. Никто такого еще не видел. Мы должны быть сильными, вокруг сейчас очень много плохих сил, поэтому мы одобрим бюджет, и я горд сказать, это будет самый большой бюджет, который мы предоставляли военным", - сказал Трамп на встрече с Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Такое заявление американский президент сделал, рассуждая об операции против повстанцев хуситов в Йемене.
Глава Пентагона Пит Хегсет присутствовал на встрече, но не стал сразу комментировать слова президента о новом бюджете. Позже он опубликовал сообщение в X, в котором написал: "Скоро: первый триллионный бюджет министерства обороны. Президент Трамп восстанавливает наши вооруженные силы и быстро".
Как отмечают американские СМИ, комментарии Трампа и Хегсета о военном бюджете стали неожиданностью, потому что ожидалось, что его проект будет представлен не раньше конца мая. Оборонный бюджет на 2024 год составил $841 млрд.