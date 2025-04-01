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По данным УГАИ

По данным УГАИ
Источник изображения: lifehacker.ru

С 28 марта по 3 апреля сотрудники ГАИ задержали 16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.

Пять нарушителей выявили в Тирасполе, три – в Григориополе, по два – в Бендерах, Слободзее, Дубоссарах и Рыбнице.

К административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 14 пьяных водителей. Им предстоит заплатить штраф, размер которого может достигать 3680 рублей ПМР, а также они будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Два водителя отказались проходить медицинское освидетельствование. Их привлекли к административной ответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
  • Вчера, 12:08
  • DTV
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