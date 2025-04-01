Вадим Красносельский встретился с Томасом Ленком – специальным представителем Действующего Председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию. Встреча состоялась на площадке Администрации Президента ПМР. Присутствовали глава Миссии ОБСЕ в РМ Келли Кайдерлинг, ее заместитель, советники. Принимающую сторону, помимо Главы приднестровского государства, представили Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и советник Президента ПМР Павел Прокудин, сообщает пресс-служба главы государства.
Приветствуя гостей, Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье ценит участие ОБСЕ в переговорном процессе и рассчитывает на содействие организации возобновлению полноценного и эффективного молдо-приднестровского диалога. Его нынешнее состояние, по словам Вадима Красносельского, не вызывает оптимизма, а молдавская сторона целенаправленно минимизирует продуктивное общение. Такая практика – реалии не только сегодняшние. Она реализуется Молдовой как минимум с 2019 года, когда было демонстративно сорвано подписание итоговых документов. Цель понятна: не допустить Приднестровье к решению жизненно важных вопросов в качестве равноправного участника переговоров. Паритет – основополагающий принцип работы формата «Постоянного совещания…», а Молдове выгодно действовать втемную. Именно поэтому соседняя республика прилагает все возможные усилия, чтобы формат «5+2» не возобновлял работу. При этом Президент ПМР подчеркнул, что принятые и, главное, имплементированные в правовое поле каждой из республик решения «5+2» ценны. Он напомнил о подписанных в 2016 году документах – протоколе «Берлин» и пакете договоренностей «Берлин+» – и рекомендовал ОБСЕ вернуться к ним, проанализировать содержание и дать оценку эффективности.
Вадим Красносельский заверил, что приднестровская сторона и он лично готовы к контактам и рассчитывают на возобновление переговорного процесса. Президент ПМР подчеркнул, что приоритетом является мирное окончательное урегулирование молдо-приднестровского конфликта, акцентировав внимание на том, что порядок слов в этой формулировке крайне важен: первостепенным является именно мирное решение. Экономика, энергетическая безопасность, банковская сфера, свобода слова, соблюдение прав человека – успех во всех направлениях является производным качественного диалога, уверен Глава приднестровского государства.
Томас Ленк, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на активизацию работы «Постоянного совещания…», заверив, что является «истинным фанатом формата «5+2», работа в рамках которого прописана в его нынешнем мандате спецпредставителя.