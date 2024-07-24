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Молдова и Украина обсуждают создание нового маршрута, обходящего Приднестровье

Молдова и Украина обсуждают создание нового маршрута, обходящего Приднестровье
Фото: canva/источник: esp.md

Украина и Молдова начали обсуждать восстановление переправы на Днестре в городе Ямполь Винницкой области, что создало бы еще один маршрут между странами в обход Приднестровья.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал в своем Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

Гайду сообщил, что восстановление паромной переправы на Днестре между украинским Ямполем и молдавским Косеуцком было одной из тем обсуждения на встрече межпарламентской группы дружбы Украины и Молдовы.

"Это обеспечит кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы, минуя Приднестровье. С украинской стороны есть поддержка инвесторов, готовых вкладывать средства в восстановление переправы", – рассказал депутат.

Он добавил, что также речь шла о создании совместного пункта фитосанитарного контроля вместо двух отдельных, что упростило бы прохождение границы, и об ускорении процесса согласования новых категорий продукции и упрощении процедур для украинских экспортеров.
  • Сегодня, 09:39
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