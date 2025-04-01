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В Молдове родители, уезжающие за границу без оформления опеки над детьми, будут санкционированы

В Молдове родители, уезжающие за границу без оформления опеки над детьми, будут санкционированы
фото: IPN

В Молдове будут ужесточены санкции и в отношении родителей, не выполняющих свои обязательства по отношению к детям. Такие предложения содержатся в законопроекте, представленном депутатом Анжелой Мунтяну-Пожогой, сообщает IPN.

Анжела Мунтяну-Пожога заявила на пресс-конференции, что предлагаются поправки к Семейному кодексу РМ, которые усилят защиту детей в случаях домашнего насилия. В частности, суд получит возможность ограничить право родителей, применяющих насилие, на общение со своими детьми.

„Мы разъясняем условия, при которых родителю может быть ограничен доступ к информации о своем ребенке, гарантируя соблюдение его наилучших интересов. Мы устанавливаем срок в три-четыре месяца для разрешения споров, касающихся родительских прав. Мы продлеваем обязанность родителей по содержанию детей, находящихся в группе риска, до завершения ими обучения, но не дольше достижения ими 25 лет”, - уточнила депутат.

Другие изменения коснутся Исполнительного кодекса РМ, которые будут признавать отказ детей от участия во встречах с разведенным родителем.

Также предлагаются поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РМ, а также в Закон о полиции, которые позволят полиции оперативно вмешиваться в случаи принудительного задержания детей третьими лицами, в том числе без ордера, если существует риск для ребенка.

„Мы готовим поправки к Закону о борьбе с насилием. Родители-агрессоры не смогут получить право на посещение ребенка, если это будет противоречить наилучшим интересам ребенка”, - сказала Анджела Мунтяну-Пожога.

Еще одно предложение заключается в усилении защиты детей в ситуациях риска, путем предоставления территориальным органам опеки и попечительства полномочий по экстренному вмешательству в случаях непосредственной опасности для жизни и здоровья ребенка, если местные органы власти бездействуют.
  • Сегодня, 09:48
  • DTV
  • Просмотров: 14
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