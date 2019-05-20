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Развитие садов и виноградников в республике продолжается

Развитие садов и виноградников в республике продолжается
фото: fgr.gospmr.org

Одной из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом Приднестровья, является насыщение внутреннего рынка качественными и вкусными фруктами, ягодами и виноградом, а также увеличение доли производства культур с высокой добавленной стоимостью для экспорта.

В настоящее время обеспеченность внутреннего рынка фруктами при учете продукции от частного сектора, включая столовый виноград, превышает 100%. Этот вид сельхозпродукции является как экспортным товаром, так и сырьем для перерабатывающей промышленности. Производители традиционно ориентированы на российский рынок, однако негативная внешнеэкономическая ситуация отразилась на экспортных поставках. Усложнилась логистика, выросли затраты, увеличились риски и другие аспекты – все это повлияло на объем экспортируемой продукции из Приднестровья. В связи с чем производители реализовывают больше продукции на внутреннем рынке. Для защиты интересов местных производителей на внутреннем рынке государство ввело ряд мер, призванных помочь отечественным сельхозпроизводителям, передает пресс-служба Правительства.

Так, в первом полугодии 2024 года действовала сезонная пошлина в размере 0,15 доллара за килограмм в отношении товаров, ввозимых на территорию ПМР. Прежде всего, речь шла о яблоках. В целях поддержки отечественных производителей плодовой продукции было принято решение об установлении на постоянной основе пошлины на яблоки на уровне сезонной пошлины в качестве защиты внутреннего рынка. Она действует с 1 января 2025 года.

Сейчас хозяйствующими субъектами республики ведется закладка многолетних насаждений, включая орехоплодные культуры и ягодники. К примеру, в 2024 году было высажено 371,9 га молодых насаждений, в том числе садов – 349 га, виноградников –1 га, орехоплодных – 21,9 га. Плодоносят 135,6 га многолетних насаждений. Из них садов – 114 га, виноградников – 4 га, орехоплодных – 4,2 га, ягодников – 13,4 га.

Согласно анализу структуры многолетних насаждений за 2019-2024 годы, представленному Минсельхозом, доля садов на территории Приднестровья уменьшилась с 58,3% в 2019 году до 53,2% в 2024 году, зато выросла доля виноградников – с 30,3% до 33,0%, орехоплодных культур – с 10,1% до 12,4%. Доля ягодников осталась неизменной – в пределах 1,4 %.

Как отмечают в Минсельхозе, в последние годы в республике закладывается больше садов, состоящих из косточковых культур. Так, на 1 января 2025 года из 1,9 тыс. га плодоносящих насаждений под косточковыми культурами занято порядка 1,3 тыс. га, это 68,6% от общего числа. Специалисты объясняют это тем, что именно у косточковых культур лучшие по сравнению с семечковыми культурами перспективы для реализации.

В 2024 году в Приднестровье собрано 20,4 тыс. тонн плодов, в том числе семечковых культур 12,8 тыс. тонн, из них яблок – 12,8 тыс. тонн. Косточковых собрано 7,5 тыс. тонн (112,5 % по отношению к цифрам 2023 года), в том числе сливы – 4,6 тыс. тонн, персика – порядка 750 тонн, абрикоса – 723 тонны, вишни – 733 тонны, черешни – 664 тонны.

Еще один важный аспект в выращивании многолетних насаждений на территории республики – раскорчевка списанных садов и виноградников. За последние 5 лет площадь, занятая многолетними насаждениями, сократилась на 2,4 тыс. га именно за счет раскорчевки и в 2024 году составила 36% в структуре площади садов вместо 61% в 2018 году. Механизм контроля за процессом раскорчевки налажен и подкреплен нормативно-правовыми актами.

В 2024 году было раскорчевано 387,6 га списанных многолетних насаждений, в том числе 222 га садов, 125,3 га виноградников, 40,3 га орехоплодных насаждений. Достаточно высокий темп раскорчевки объясняется в том числе и дефицитом пашни. У сельхозпроизводителей востребованы земельные участки как списанных садов, так и древесно-кустарниковой растительности, требующие раскорчевки. В 2024 году освобождено от древесно-кустарниковых насаждений с последующим переводом в пашню 90,5 га.

Всего на 1 января 2025 года многолетних насаждений, подлежащих раскорчевке, 2,8 тыс. га или 30,4 % от общей площади насаждений, что на 3,5% меньше прошлогоднего показателя. Садов, подлежащих раскорчевке, порядка 1,8 га, это 36,3% от площади садов.

В республике фиксируется постепенный рост культур, которые максимально приспособлены к агроклиматическим и почвенным особенностям нашего региона, а также пользуются устойчивым спросом на внутреннем и внешних рынках.
  • Сегодня, 09:55
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