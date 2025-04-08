В выходные 5 и 6 апреля бегуны и велосипедисты провели три старта. Соревнования провели в селе Фрунзе Слободзейского района. В них было установлено 6 рекордов, передает novostipmr.com.
Первый старт - Велокубок Hi-Trail. На самой длинной дистанции - 66 км - лучшее время показал кишиневец Александр Гирняк: 3 часа 8 мин. 55 секунд.
Рекорд трассы на дистанции 44 км установил рыбничанин Андрей Орлинский. Он финишировал с результатом 1.50.53. У тираспольчанина Дмитрия Чикишева лучшее время на дистанции 22 км - 59.10.
Второй старт - Беговой кубок Hi-Trail. В этой группе спортсменов новые рекорды установили Александра Николюк из Паркан (22 км) - 2.29.37, а также кишиневцы Николай Шевченко (22 км) и Андрей Швец (14 км).
Третий турнир - Кубок Hi-Trail в мультиспорте. Здесь без рекордов. Спортсмены соревновались по принципу «бег-вело-бег». Дистанции: «Олимпийская», «Спринт», «Суперспринт» и «Детская». Бежали спортсмены от 500 м до 10 км. Гонки на велосипедах достигали 40 км.
В дуатлоне в основном первенствовали кишиневские спортсмены. Среди победителей отметим тираспольчанина Дмитрия Сыроватского. Приднестровец выиграл дистанцию «Олимпийская»: 10 км бега, 40 км вело и 5 км бега.
Впереди у любителей бега Трейл, XCM, кросс-дуатлон - 17 мая в Дойбанах Дубоссарского района.