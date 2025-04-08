Dnestr.TV

 
0

Кубок Hi-Trail во Фрунзе. Спортсмены установили шесть рекордов соревнований

Кубок Hi-Trail во Фрунзе. Спортсмены установили шесть рекордов соревнований

В выходные 5 и 6 апреля бегуны и велосипедисты провели три старта. Соревнования провели в селе Фрунзе Слободзейского района. В них было установлено 6 рекордов, передает novostipmr.com.

Первый старт - Велокубок Hi-Trail. На самой длинной дистанции - 66 км - лучшее время показал кишиневец Александр Гирняк: 3 часа 8 мин. 55 секунд.

Рекорд трассы на дистанции 44 км установил рыбничанин Андрей Орлинский. Он финишировал с результатом 1.50.53. У тираспольчанина Дмитрия Чикишева лучшее время на дистанции 22 км - 59.10.

Второй старт - Беговой кубок Hi-Trail. В этой группе спортсменов новые рекорды установили Александра Николюк из Паркан (22 км) - 2.29.37, а также кишиневцы Николай Шевченко (22 км) и Андрей Швец (14 км).

Третий турнир - Кубок Hi-Trail в мультиспорте. Здесь без рекордов. Спортсмены соревновались по принципу «бег-вело-бег». Дистанции: «Олимпийская», «Спринт», «Суперспринт» и «Детская». Бежали спортсмены от 500 м до 10 км. Гонки на велосипедах достигали 40 км.

В дуатлоне в основном первенствовали кишиневские спортсмены. Среди победителей отметим тираспольчанина Дмитрия Сыроватского. Приднестровец выиграл дистанцию «Олимпийская»: 10 км бега, 40 км вело и 5 км бега.

Впереди у любителей бега Трейл, XCM, кросс-дуатлон - 17 мая в Дойбанах Дубоссарского района.
  • Сегодня, 09:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • Государство пересматривает расходы
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • За неделю почти 2,5 тысячи женщин приняли участие в про ...
  • МРОТ на II квартал 2025 года

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • Государство пересматривает расходы
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • За неделю почти 2,5 тысячи женщин приняли участие в про ...
  • МРОТ на II квартал 2025 года
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM