Представители высшего органа исполнительной власти во главе с Александром Розенбергом приняли участие в пленарном заседании Верховного Совета. Одним из ключевых вопросов повестки дня стало продление действия чрезвычайного положения в экономике. По предложению Президента Вадима Красносельского особый правовой режим продлен еще на 30 суток – до 9 мая 2025 года включительно, сообщает пресс-служба Правительства республики.
В рамках заседания депутаты также поддержали ряд законодательных инициатив Правительства. В частности, во втором окончательном чтении был одобрен законопроект, направленный на усиление контроля за выдачей кассовых чеков и защиту прав потребителей, а также повышение прозрачности предпринимательской деятельности.
Представляя правительственную инициативу, заместитель министра финансов – директор Государственной налоговой службы Евгений Кошелев подчеркнул, что сегодня в Приднестровье уделяется значительное внимание обязательной выдаче кассовых чеков. Так, например, с 2023 года налоговыми органами проводятся контрольные закупки и разъяснительные беседы с предпринимателями, что позволило существенно снизить количество нарушений в прошлом году. Об этом свидетельствуют цифры, согласно данным Минфина, объем налоговых поступлений в бюджет от ИП увеличился почти на 42 млн рублей.
Однако нарушения продолжают фиксировать. Так, в 2024 году было зафиксировано 788 нарушений, из которых 469 – случаи отсутствия или неприменения онлайн-кассы. Сумма наложенных административных штрафов составила 1,3 млн рублей. Еще 210 звонков за 9 месяцев прошлого года поступило от потребителей на «горячую линию» Министерства финансов по вопросам невыдачи потребителю кассового чека по единому телефону «1502». В 38 случаях подтвердился факт нарушения, были наложены административные штрафы на сумму порядка 84 тыс. рублей.
Глава налоговой службы подчеркнул, чек является свидетельством совершения сделки купли-продажи и дает возможность потребителю реализовать право на возврат или ремонт товара в рамках гарантийного случая. В целях усиления кассовой дисциплины механизм функционирования «горячей линии» закрепили законодательно. Также должностных лиц налоговых органов наделили полномочием самостоятельно размещать в объектах торговли информацию о работе телефона доверия с указанием его номера – для обращения граждан по фактам невыдачи кассового чека.
Соответствующие поправки внесли в законы «О защите прав потребителей», «О специальном налоговом режиме» и «О Государственной налоговой службе».