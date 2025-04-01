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Подведены итоги годовой деятельности санитарно-эпидемиологической службы

Подведены итоги годовой деятельности санитарно-эпидемиологической службы
фото: Минздрав ПМР

Информацию представила главный врач Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, главный санитарный врач республики - Наталья Берил. Служба представляет собой сеть из территориальных учреждений, основной задачей которых является профилактика инфекционных и массовых заболеваний населения, предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, гигиеническое воспитание и образование населения. В 2024 г. в службе прошла реорганизация путем присоединения Григориопольского центра гигиены и эпидемиологии к Дубоссарскому, передает пресс-служба Минздрава.

По словам Натальи Берил, укомплектованность кадрами (физическими) лицами на протяжении двух лет не улучшается, и даже отмечается снижение на 0,7%, в 2024г. составила 77,7%, (в 2023г. – 78,3%). Есть и значительный дефицит специалистов среднего медицинского звена по санитарно-эпидемиологическому профилю.

Важное направление деятельности службы – проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий. Их общее количество в 2024 г. составило 1 282 (в 2023 г. 1 032). Наибольшее число плановых проверок проведено и в Григориопольском, Дубоссарском, Каменском, Рыбницком районах и Тирасполе, наименьше количество проведённых плановых мероприятий проводилось в Бендерах и Слободзейском районах.


Как отметила докладчик, на постоянной основе проводится работа с обращениями граждан. В 2024 году их поступило 286. Нашли своё подтверждение о выявленных нарушениях – 64 обращения. Основные тематика заявлений граждан: оборот пищевых продуктов, гигиена труда, деятельность образовательных и лечебных учреждений.

В прошлом году специалистами службы значительное внимание уделялось вопросам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, их безопасности для здоровья населения. Было исследовано 5937 проб продуктов питания (в 2023 г. 5445 проб).

Сотрудниками центров гигиены регулярно проводятся многие виды исследований и контроля: воды, почвы, воздуха, радиационного фона, условий труда. Основная задача – это своевременное выявление и пресечение нарушений. От этого зависит безопасность населения и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности. Большая работа проводится по мониторингу инфекционных заболеваний, приобретению и транспортировке вакцин. У нас в республике нет случаев регистрации таких заболеваний как: полиомиелит, столбняк, краснуха, корь, дифтерия. Однако, несмотря на это, необходимо и дальше продолжать работу по увеличению охвата населения профилактическими прививками.

В завершение доклада Наталья Берил подчеркнула, что необходимо и далее совершенствовать нормативно-правовую базу, проводить оснащение лабораторий, пересмотреть требования к квалификации медицинских работников среднего звена, а также внести в программу Фонда капвложений здание Бендерского центра гигиены и эпидемиологии.
  • Сегодня, 17:29
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