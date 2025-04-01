Консультации РФ и США в Стамбуле по нормализации работы посольств завершены, они продлились почти шесть часов, передает корреспондент ТАСС.
Встреча завершилась без заявлений для прессы. Автомобиль с делегацией США первым покинул территорию российского генконсульства в Стамбуле, где проходили консультации.
Ожидается, что итоги переговоров будут подведены позднее по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
Делегацию РФ на второй встрече вновь возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев (в феврале занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД), делегацию США - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Первый раунд консультаций в Стамбуле состоялся 27 февраля. Тогда разговор в закрытом формате продлился более шести часов.