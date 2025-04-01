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ТАСС: в Стамбуле завершились консультации РФ и США

ТАСС: в Стамбуле завершились консультации РФ и США
фото: открытые источники

Консультации РФ и США в Стамбуле по нормализации работы посольств завершены, они продлились почти шесть часов, передает корреспондент ТАСС.

Встреча завершилась без заявлений для прессы. Автомобиль с делегацией США первым покинул территорию российского генконсульства в Стамбуле, где проходили консультации.

Ожидается, что итоги переговоров будут подведены позднее по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

Делегацию РФ на второй встрече вновь возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев (в феврале занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД), делегацию США - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Первый раунд консультаций в Стамбуле состоялся 27 февраля. Тогда разговор в закрытом формате продлился более шести часов.
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