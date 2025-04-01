Уже не первый год республика сталкивается с проблемой нехватки квалифицированных специалистов. Особенно остро дефицит кадров проявляется в рабочих специальностях. Для качественной подготовки специалистов необходимо делать упор на практическую подготовку, которая поможет быстрее адаптироваться к реальным условиям работы, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Чтобы механизм практической подготовки будущих специалистов работал эффективно, его необходимо закрепить на уровне закона. Соответствующую законодательную инициативу разработали и внесли на рассмотрение в парламент депутаты Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга, Андрей Сафонов и Павел Шинкарюк. На сегодняшнем пленарном заседании депутатский корпус поддержал инициативу коллег во втором окончательном чтении с учетом поправок, разработанных профильным Комитетом и Правительством.
Так, в законе «Об образовании» зафиксировали новые понятия – «профессиональное обучение» и «практическая подготовка», а также уточнили основные принципы реализации таких образовательных программ. Изменения и дополнения, связанные с закреплением нового понятийного аппарата, внесли также в закон «О развитии начального и среднего профессионального образования».
Также на уровне закона закрепили практико-ориентированное (дуальное) образование. Такая форма реализации профессиональных образовательных программ предполагает, что обучающийся получает не только теоретические знания в учебном заведении, но и практические навыки на рабочем месте. Не менее 60% времени обучения проходит непосредственно на предприятии или в организации, где обучающиеся могут применить полученные знания.
Работа по внедрению подобного формата подготовки кадров в Приднестровье началась еще в 2018 году. Пилотный проект реализовали на промышленных предприятиях, где была острая нехватка молодых специалистов. За 7 лет действия программы подготовки специалистов в форме практико-ориентированного (дуального) образования обучение прошли несколько сотен человек. На сегодняшний день в таком формате тесно сотрудничают 8 организаций образования и порядка 30 предприятий.
Также в профильном законе депутаты уточнили, что подробный порядок реализации основных профессиональных образовательных программ, в том числе и в форме практико-ориентированного (дуального) образования, установит Правительство.
Новые нормы вступят в силу через 60 дней после подписания главой государства и официального опубликования.