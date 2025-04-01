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Решение США заморозить таможенные тарифы на 90 дней касается и Молдовы

Решение США заморозить таможенные тарифы на 90 дней касается и Молдовы
источник фото: moldpres.md

Решение президента США о заморозке таможенных тарифов на уровне 10% сроком на 90 дней распространяется и на Республику Молдова. Разъяснения представило Министерство экономического развития и цифровизации Молдовы, пишет moldpres.md.

«Президент США объявил, что заморозил все пошлины на уровне 10% сроком на 90 дней. Эта мера также касается Республики Молдова», — сообщили в Минэкономразвития РМ.

На прошлой неделе США объявили о введении таможенных пошлин в отношении 70 стран, включая Республику Молдова. В то же время президент США Дональд Трамп в среду объявил, что санкционировал 90-дневную паузу в применении новых налогов и решил снизить ответные пошлины на этот период до 10%.

Вчера Минэкономразвития РМ организовало встречу с участием предпринимателей из Республики Молдова, работающих на рынке США, в ходе которой было проанализировано влияние новых тарифов США, применяемых во всем мире, в том числе в отношении продукции молдавского происхождения.
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