Решение президента США о заморозке таможенных тарифов на уровне 10% сроком на 90 дней распространяется и на Республику Молдова. Разъяснения представило Министерство экономического развития и цифровизации Молдовы, пишет moldpres.md.
«Президент США объявил, что заморозил все пошлины на уровне 10% сроком на 90 дней. Эта мера также касается Республики Молдова», — сообщили в Минэкономразвития РМ.
На прошлой неделе США объявили о введении таможенных пошлин в отношении 70 стран, включая Республику Молдова. В то же время президент США Дональд Трамп в среду объявил, что санкционировал 90-дневную паузу в применении новых налогов и решил снизить ответные пошлины на этот период до 10%.
Вчера Минэкономразвития РМ организовало встречу с участием предпринимателей из Республики Молдова, работающих на рынке США, в ходе которой было проанализировано влияние новых тарифов США, применяемых во всем мире, в том числе в отношении продукции молдавского происхождения.