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Одна из стран НАТО заявила о биологической атаке

Одна из стран НАТО заявила о биологической атаке
фото: Global Look Press

Гуйяш: Венгрия не исключает биологическую атаку как причину вспышки ящура

Венгрия могла подвергнуться биологической атаке. К такому выводу пришел глава администрации премьер-министра страны Гергели Гуйяш, комментируя новости о вспышке ящура, вызвавшей забой скота и закрытие границ, пишет gazeta.ru ссылаясь на Reuters.

«На данном этапе мы можем сказать, что нельзя исключать, что вирус был не природного происхождения, возможно, мы имеем дело с искусственно созданным вирусом», — отметил представитель венгерского правительства.

При этом Гуйяш не указал, какая страна могла устроить биологическую атаку на Венгрию. Также он не привел какой-либо другой информации на этот счет.

7 марта министерство сельского хозяйства Венгрии уведомило Еврокомиссию о регистрации новой вспышки ящура в округе Дьер-Мошон-Шопрон в Кисбайце — недалеко от венгерско-словацкой границы.

Ящур — остро протекающая вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных животных, которая вызывает лихорадку и поражение слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Это заболевание может передаваться от животных человеку.
  • Сегодня, 17:53
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