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Структура внешней торговли ПМР

Структура внешней торговли ПМР
изображение: ГТК ПМР

Аналитики Государственного таможенного комитета ПМР предоставили характеристику структуры внешнеэкономической деятельности Приднестровья за первый квартал текущего года.

Показатели ВЭД (без учета импорта газа) со странами Евразийского экономического союза составили 9% от общего товарооборота ПМР, со странами Европейского союза – 29% от общего товарооборота и с прочими странами 62% от общего товарооборота государства.

В январе-марте основными торговыми партнерами ПМР выступали: Республика Молдова – с удельным весом 37 % от общего товарооборота Приднестровья, Румыния – с долей в 12 % и Украина – с долей 10% от товарооборота.

Структура внешней торговли ПМР
изображение: ГТК ПМР
  • Сегодня, 18:00
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