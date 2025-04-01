В апреле абоненты «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», использующие природный газ, могут заметить дополнительные начисления за февраль, пишет novostipmr.com.
«Это не ошибка, а временная мера. Она направлена на то, чтобы помочь людям плавно перейти на новые, более высокие тарифы в условиях чрезвычайного экономического положения», - отмечают в ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».
Напомним, что с марта этого года в Приднестровье действует новый тариф за газ – 1,70 рубля за 1 куб. метр.
Что это значит для абонентов?
Для льготников
Если вы относитесь к льготной категории, но в феврале не выбрали свою льготную норму (не подали показания или не подтвердили использование льготы), вам автоматически начислят оставшуюся льготную норму по февральским, более низким тарифам.
Это даст возможность оплатить льготные кубометры по старому тарифу, несмотря на рост цен с 1 марта.
Для остальных абонентов
Если у вас зафиксировали показания приборов учёта на 1 марта 2025 года, но вы не до конца оплатили потребленный газ по этим показаниям, в апреле вам тоже доначислили разницу по старым тарифам, действующим в феврале 2025 года. Это даёт возможность оплатить недостающую сумму по старым ценам.
Если у вас не фиксировали показания приборов учёта на 1 марта 2025 года, то доначислений не будет.
Как оплатить?
Эти доначисления можно оплатить до 30 апреля 2025 года включительно любым удобным и привычным способом оплаты.
Если вы считаете, что доначисления за февраль не верны, обратитесь в газовую службу своего населённого пункта или позвоните по номеру 15-04. В случае необходимости будет сделан перерасчёт.
Также абонентам напомнили, что льготная социальная норма на газ для отопления действует только в дни, когда подаётся отопление. С 1 апреля отопительный сезон был завершён, но с 8-го числа отопление снова временно включили, до особого распоряжения. Поэтому при расчётах за газ в апреле для льготников будет учитываться только фактическое количество отопительных дней.
Точная информация о размере социальной нормы для льготных категорий появится после окончания отопительного сезона.