В апреле в Приднестровье стартовал сезон полива. В связи с этим ГУП «Водоснабжение и водоотведение» обращается к потребителям с просьбой для бесперебойного водоснабжения и рационального использования питьевой воды осуществлять полив из централизованной системы водоснабжения с 21:00 до 6:00 часов, сообщает Минэкономразвития Приднестровья.
Исключение составляют организации, занимающиеся благоустройством, озеленением городов и районов республики, которые осуществляют полив по счетчикам, установленным на объектах.
Потребителям запрещено:
— осуществлять отбор воды с уличных водоразборных колонок при помощи присоединений шлангами и другими трубопроводами; — устанавливать и использовать дополнительное оборудования для увеличения напора в сети водоснабжения.
ГУП «Водоснабжение и водоотведение» производит расчеты за полив с бытовыми потребителями согласно показаниям счетчиков, а при их отсутствии — по действующим нормам водопотребления на прочие нужды.
Специалисты предприятия настоятельно рекомендуют потребителям, не имеющим индивидуальных приборов учёта расхода воды, установить их. Это позволит производить оплату только за фактически потребленную воду.
Льготы за использование питьевой воды на полив не применяются.
В планах — завершить поливочный сезон 15 октября 2025 г.