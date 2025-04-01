Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету посетил нефтяной терминал в Международном свободном порту Джурджулешть, который является основным маршрутом импорта нефтепродуктов в Молдову. Чиновник ознакомился с мощностями нефтехранилищ в порту в контексте планов по созданию с 2026 года запасов нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций, передает moldpres.md.
По сообщению Министерства энергетики Молдовы, запасы составят более 200 тыс. тонн, что достаточно для 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня потребления.
Введенный в эксплуатацию в 2007 году нефтетерминал оборудован причалом на Дунае, восемью резервуарами, автоналивными сооружениями, позволяющими одновременно загружать до четырех грузовиков, а также железнодорожным сливо-наливным терминалом со смешанной колеей. Общая емкость резервуарного парка нефтепродуктов составляет более 63 тыс. куб. м, из них пять резервуаров используются для хранения дизельного топлива, три — для хранения бензина.
Министр энергетики РМ также обсудил с оператором порта планы по развитию промышленного парка, в котором в настоящее время насчитывается 50 резидентов с инвестициями на сумму 137 млн евро и создано более 820 рабочих мест.
«Порту необходим природный газ как для сушки зерновых, так и для различных технологических процессов. Объемов природного газа, которыми сейчас обеспечен порт, недостаточно. Для полноценного функционирования порта планируется увеличить мощность подачи газа с нынешних 650 м3 в час до 2500 м3/час», — заявили в Минэнергетики.
Джурджулештский порт — стратегически важный логистический узел, предлагающий импортерам и экспортерам услуги по перевалке и хранению товаров, а также имеющий доступ к тримодальной транспортной инфраструктуре. Порт расположен на участке реки Дунай и позволяет принимать речные и морские суда с осадкой до 7 м и грузоподъемностью до 10 000 тонн. Кроме того, порт хорошо связан с ширококолейными и узкоколейными железнодорожными линиями. Порт был введен в эксплуатацию 26 октября 2006 года после десяти лет строительства.