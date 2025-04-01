Вадим Красносельский провел совещание с участием Руководителя Администрации Президента ПМР, Председателя Правительства ПМР, министров экономического блока и глав государственных администраций. Обсуждали вопросы, связанные с жизнедеятельностью городов и районов республики. Отдельно остановились на бюджетах – муниципальных и республиканском, передает пресс-служба Президента ПМР.
Большой блок рабочей дискуссии посвятили Дорожному фонду. Правительство предлагает его секвестировать. Такая потребность назрела в связи с особыми экономическими условиями, вызванными негативными внешними факторами. На рассмотрение Верховного Совета предложена инициатива, предполагающая среди прочего изменение основных характеристик Дорфонда ПМР. Их озвучил Сергей Оболоник. На данный момент в законе о бюджете прописана сумма затрат на приднестровские дороги – 285 миллионов. Ее уменьшение предложено обеспечить в основном за счет отказа в текущем периоде от капитальных работ на участках, находящихся в государственной собственности, и сокращения в среднем на 35% (с применением единого понижающего коэффициента) затрат на капитальный ремонт как республиканских, так и муниципальных дорог. С учетом кредиторской задолженности и имеющихся остатков общая сумма затрат сокращается до 204 миллионов рублей. Суммы собранного налога с владельцев транспортных средств каждый район сохраняет за собой.
Участники совещания говорили о направлениях и участках дорог, которые требуют безотлагательного внимания. Обсудили также деятельность предприятий дорожной отрасли. Первостепенной задачей является выполнение обязательств перед трудовыми коллективами, говорили собеседники. Отдельно остановились на теме эффективности использования бюджетных средств. Президент напомнил, что не раз указывал на целесообразность перехода от асфальтирования к бетонированию и укладке тротуарной плитки. Эти два направления должны охватить как минимум половину всех дорожных работ в республике, считает Вадим Красносельский. Примеры бетонного покрытия на одной из столичных улиц и выполненного из плитки дорожного полотна по Ткаченко в Бендерах подтвердили эффективность такой практики. Важно, что оба эти варианта позволяют использовать местные материалы, капитализировать приднестровский рубль, уменьшить зависимость от внешних факторов, подчеркнул Глава государства.