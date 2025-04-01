Пекин в пятницу объявил о дополнительных пошлинах на товары из США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство финансов Китая.
"Китай поднимет пошлины на все товары из США с 84% до 125%. Мера вступит в силу с 12 апреля", - приводит Bloomberg выдержку из коммюнике китайского минфина, передает interfax.ru.
"Эта мера предпринята после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая", - напоминает агентство.
В министерстве финансов отметили, что Китай будет игнорировать дальнейшие американские пошлины на китайскую продукцию.
"С учетом того, что у рынка больше нет возможности принимать американские товары, экспортируемые в Китай по нынешним уровням тарифов, если американская сторона впоследствии продолжит вводить пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не обратит на это внимания", - подчеркивается в сообщении Минфина КНР.
В министерстве коммерции КНР в свою очередь подчеркнули, что "введение чрезмерно высоких пошлин США в отношении Китая переросло в "игру в числа", которая не имеет никакого практического значения для экономики".
"Увеличение пошлин лишь все больше указывает на то, что США используют пошлины в качестве орудия для издевательств и принуждения, превращая его в посмешище", - цитирует выдержку из сообщения ведомста издание Global Times.
Ранее американские СМИ со ссылкой на Белый дом сообщали, что американские пошлины на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%.