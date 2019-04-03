ГТК ПМР обращает внимание участников ВЭД на изменения в графике работы (удалённо) специалистов по таможенному оформлению ГУП «Таможенный брокер».
С 1 мая предприниматели и граждане, перемещающие через таможенные пункты пропуска товары, подлежащие декларированию, смогут воспользоваться услугами специалистов по таможенному оформлению ГУП в удалённом режиме ежедневно с 8.00 до 24.00.
Ранее данная услуга предоставлялась круглосуточно, однако из-за невостребованности в ночной период график пересмотрен.