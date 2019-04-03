Dnestr.TV

 
0

Изменится график работы таможенных брокеров

Изменится график работы таможенных брокеров
фото: novostipmr.com

ГТК ПМР обращает внимание участников ВЭД на изменения в графике работы (удалённо) специалистов по таможенному оформлению ГУП «Таможенный брокер».

С 1 мая предприниматели и граждане, перемещающие через таможенные пункты пропуска товары, подлежащие декларированию, смогут воспользоваться услугами специалистов по таможенному оформлению ГУП в удалённом режиме ежедневно с 8.00 до 24.00.

Ранее данная услуга предоставлялась круглосуточно, однако из-за невостребованности в ночной период график пересмотрен.
  • Сегодня, 17:58
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • Государство пересматривает расходы
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Изменения в законе о румынском гражданстве вступили в с ...
  • Руководитель республики заслушал доклады глав государст ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • Государство пересматривает расходы
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Изменения в законе о румынском гражданстве вступили в с ...
  • Руководитель республики заслушал доклады глав государст ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM