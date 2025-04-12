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Многонациональные военные учения JCET-2025 проходят в Молдове

Многонациональные военные учения JCET-2025 проходят в Молдове
фото: : Ministerul Apărării

Молдавские военные продемонстрировали высокий уровень кооперации с румынскими и американскими военными.

Молдавские военные выполнили учебные стрельбы и прыжки с парашютом в рамках учений "Joint Combined Exchange Training-2025" (JCET) по случаю проведения Дня почетных гостей в Центре подготовки Национальной армии Молдовы, передает sputniknews.ru.

Во время мероприятий министр обороны Молдовы Анатолий Носатый оценил высокий уровень кооперации молдавских, румынских и американских военных. В то же время чиновник отметил важность укрепления стратегического партнерства и взаимодействия, а также обмена опытом между силами специальных операций.

Присутствовавшие на мероприятии официальные лица наблюдали за показательными учениями с боевой стрельбой и ознакомились с представленными образцами оружия и оборудования.

Основной целью учений JCET 2025 стала совместная подготовка сил специальных операций, в ходе которых военнослужащие отрабатывали сложные боевые стрельбы, прыжки с парашютом, полевые учения с отработкой конкретных задач и другие.

Учения JCET-2025 проводились в соответствии с Планом подготовки Национальной армии Молдовы на 2025 год. Молдавские военные принимают участие в JCET с 2009 года.
  • Сегодня, 11:29
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