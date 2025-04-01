В Бендерах чествовали тех, кто помог городу и республике выстоять в непростое время энергокризиса. Коммунальщики, представители городских служб и управлений, а также органов государственной власти – стали опорой в эти сложные дни для тысяч горожан, пишет пресс-служба Госадминистрации города Бендеры.
Государственные награды и глубокая признательность - каждому, кто вложил свои силы, знания и опыт в общее дело.
«Энергокризис стал проверкой на прочность, но вы доказали: Бендеры — это команда. Ваша работа в морозные ночи, ваша готовность жертвовать личным ради общего — это пример для будущих поколений. Спасибо за то, что не дали городу остановиться!» - сказал глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко.
«В самые темные дни вы стали светом для тысяч людей. Вы не просто выполняли обязанности — вы спасали, поддерживали, дарили надежду. Бендеры запомнят этот урок единства. Низкий поклон каждому из вас!» - подчеркнул председатель Бендерского горсовета народных депутатов Юрий Кара.