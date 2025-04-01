Собеседник агентства ТАСС отметил, что подобных ограниченных зон действует несколько и две из них вплотную примыкают к границе с Украиной и Молдавией
Румынские диспетчеры ограничили до 30 апреля полеты у западного побережья Черного моря, где в пятницу был замечен британский самолет-разведчик. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации "Бухарест", отвечающей за воздушное движение над страной.
"В период с 1 по 30 апреля в этом районе ограничены полеты самолетов и беспилотных летательных аппаратов за исключением полетов государственной и специальной авиации, полетов с гуманитарными целями, связанных с поиском и спасением, а также в случае чрезвычайных ситуаций", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подобных ограниченных зон действует в настоящее время несколько и две из них вплотную примыкают к границе с Украиной и Молдавией.
Ранее сообщалось, что британский разведывательный самолет в сопровождении двух истребителей летает над западной частью Черного моря. Об этом свидетельствовали данные трекингового сервиса Flightradar. В частности, самолет Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с авиабазы Уоддингтон, расположенной в Великобритании, и затем в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon FGR.4 совершал маневры недалеко от побережья Румынии и над нейтральными водами Черного моря. Около 17:20 мск, судя по данным Flightradar, борт взял обратный курс на аэродром вылета.
По данным СМИ, аналогичный разведывательный полет британской группировки был совершен 31 марта 2025 года.