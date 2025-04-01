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С 15 апреля в Приднестровье действует нерестовый запрет

С 15 апреля в Приднестровье действует нерестовый запрет
изображение: открытые источники

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов с 15 апреля по 15 июня в Приднестровье установлен запрет на ловлю рыбы.
Сроки запретного периода распространяются на первое и последнее число запрета включительно.

Ловить рыбу будет нельзя в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском водохранилище, Кучурганском водохранилище и остальных рыбохозяйственных водоёмах республики.

Госслужба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР предупреждает, что отклонение от установленных сроков и норм, предусмотренных Правилами Рыболовства ПМР приводит к привлечению граждан к административной ответственности.
  • Сегодня, 11:48
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