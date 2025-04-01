Согласно приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов с 15 апреля по 15 июня в Приднестровье установлен запрет на ловлю рыбы. Сроки запретного периода распространяются на первое и последнее число запрета включительно.
Ловить рыбу будет нельзя в реке Днестр (с притоками), протоке Турунчук, Дубоссарском водохранилище, Кучурганском водохранилище и остальных рыбохозяйственных водоёмах республики.
Госслужба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР предупреждает, что отклонение от установленных сроков и норм, предусмотренных Правилами Рыболовства ПМР приводит к привлечению граждан к административной ответственности.