На украинских границах до конца 2025 года начнут работать первые современные системы сканирования железнодорожных вагонов, которые значительно упростят таможенный контроль. Как сообщили в пресс-службе областной военной администрации (ОВА), новые технологии позволят проводить неинтрузивный контроль, то есть проверять содержимое вагонов и контейнеров без необходимости их вскрытия. Это станет важным шагом в борьбе с контрабандой и одновременно ускорит процессы на границе, сообщает edinaya-odessa.org.
Система сканирования полностью автоматизирована и работает круглосуточно, обеспечивая бесперебойный контроль. Сканеры способны обнаруживать даже мелкие предметы, спрятанные в стенах или полу вагонов, включая контрабанду, наркотики, табачные изделия и другие запрещенные вещества. При этом технология автоматически исключает из проверки пассажирские вагоны и локомотивы, что позволяет сосредоточиться исключительно на грузовых перевозках. Такая точность помогает выявлять нарушения еще до того, как грузы попадут в оборот, минимизируя риски для экономики и безопасности страны.
Внедрение современных технологий также направлено на снижение коррупционных рисков, которые часто возникают при ручном досмотре. Автоматизация процессов делает таможенный контроль более прозрачным и эффективным, а также ускоряет прохождение грузов через границу. В условиях, когда Украина перестраивает логистические цепочки, это решение станет важным фактором для поддержания экономической стабильности и укрепления международной торговли.
Установить железнодорожные сканеры планируют на Одесско-Румынской и на Закарпатско-Словацкой границах. Сделать это планируют до конца 2025 года.
"Продолжается согласование по поставке международными партнерами стационарных сканирующих систем для осмотра железнодорожных вагонов в пунктах пропуска на границе со Словакией и Румынией. Процесс сканирования будет полностью автоматизированным с круглосуточным режимом работы и возможностью двунаправленного сканирования", — говорит глава Гостаможслужбы Сергей Звягинцев, пишет odesa.novyny.live..
Это будут не первые железнодорожные сканеры, которые появятся в Украине. Аналогичные приборы уже установили на станциях "Мостиска-2" и "Ягодин" на границе с Польшей.