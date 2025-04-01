Верховный Совет принял в окончательном чтении дополнения в закон «О специальном налоговом режиме – упрощенная система налогообложения». Статья 3 закона, которая регламентирует порядок и условия начала, приостановления и прекращения применения предпринимателями «упрощенки» дополняется новой нормой. Она предоставит возможность индивидуальным предпринимателям приостанавливать применение упрощенной системы налогообложения не только лично, сообщает пресс-служба Верховного Совета республики.
Сейчас законом установлено, что в случае временной утраты трудоспособности индивидуальный предприниматель в течение 3-х дней вправе обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о приостановлении деятельности по «упрощенке». Также нужно предоставить документ, который подтверждает временную нетрудоспособность. Депутаты Комитета по экономической политике посчитали, что, если предприниматель проходит лечение в стационарном лечебном учреждении Приднестровья или вовсе за пределами республики, ему необходимо дать возможность приостановить свою деятельность не только по личному заявлению.
«Упрощенная система налогообложения подразумевает уплату налога на доходы с оборота, который в случае если человек отсутствует, уехал или заболел, равняется нулю, то есть он ничего не платит. Но даже в случае, когда человек не работает, нужно платить социальные налоги. Чтобы не оплачивать социальные платежи в таких случаях, закон дает право приостанавливать деятельность по данной системе налогообложения. В комитет поступают обращения и люди рассказывают, что на практике получается такая ситуация: человек находится на длительном лечении 2 месяца, он физически не может прийти и написать заявление. И налог с оборота 3% он не платит, а социальный платеж – уплачивать должен. Предлагаем подкорректировать законодательство и дать возможность приостанавливать не только на основании личного заявления, но и на основании доверенности, или родным и близким на основании иных документов», - пояснил поправку Комитета по экономической политике его председатель Виктор Гузун.
Верховный Совет поддержал в двух чтениях изменения в закон «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения». Согласно новой нормы, если индивидуальный предприниматель не может самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о том, что он приостанавливает деятельность по «упрощенке», тогда это могут сделать супруг или супруга, или другой близкий родственник при наличии документов, которые подтверждают то, что предприниматель не может это сделать сам. Кроме того, подать заявление в налоговую о приостановке работы индивидуального предпринимателя по «упрощенке» может любое лицо, действующее от его имени на основании нотариально заверенной доверенности.
Дополнения в закон об упрощенной системе налогообложения вступят в силу с 1 мая.