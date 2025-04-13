Россия делает все возможное для нахождения долговременных, устойчивых вариантов энергоснабжения Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Ранее стало известно, что "Молдовагаз" может перестать быть обязательным поставщиком газа в Приднестровье.
Отвечая на просьбу прокомментировать развитие ситуации, дипломат указал, что "нас не может не беспокоить судьба Приднестровья, где проживает около 220 тысяч российских граждан".
"Кризис с поставками газа в этот регион, который начался в начале года, был спровоцирован действиями Киева и Кишинева. Украина с 1 января прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Молдавия отказывается признавать задолженность перед ПАО "Газпром"", - напомнил он. В результате, продолжил Полищук, Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы.
"Российским профильным ведомствам удалось оперативно выработать схемы поставок газа и снять остроту ситуации. В настоящее время делается все возможное для нахождения долговременных, устойчивых и жизнеспособных вариантов энергоснабжения Приднестровья", - сказал он. По словам дипломата, "рассчитываем на конструктивный и ответственный подход всех сторон, задействованных в этом процессе".