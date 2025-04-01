Новая компьютерная система основана на данных реальных случаев поведения потерявшихся людей. Тесты показали обнадеживающие результаты, поэтому модель смогут использовать в реальных спасательных операциях.
Ученые из Шотландии придумали, как помочь спасателям быстрее находить пропавших людей в лесах, горах и других диких местах. Они разработали умную компьютерную программу, которая старается думать как человек, потерявшийся на природе. Новая система анализирует реальные случаи, когда людей искали в похожих условиях, и на основе этого предсказывает, где они, скорее всего, могут находиться, передает hi-tech.mail.ru.
Программа создает карту, на которой видно, какие места наиболее вероятны для обнаружения пропавшего. Эти участки отмечаются цветом — чем ярче, тем выше шанс. Таким образом спасатели могут сосредоточиться именно на нужных зонах и не тратить время на обход огромных территорий наугад. Особенно полезной разработка может стать для волонтерских команд, у которых нет лишних ресурсов, но каждая минута может быть решающей.
Карта острова Арран Источник: University of Glasgow
Создатели системы использовали поведение так называемых «агентов» — виртуальных людей, которые имитируют действия настоящих потерявшихся. Они «ищут» воду, тропинки, укрытия или просто двигаются наугад в зависимости от ситуации. При этом учитываются разные психологические состояния: испуг, растерянность, усталость. Поведение виртуальных людей программируется на основе множества наблюдений за тем, как в реальности ведут себя те, кто оказался один в дикой местности.
Чтобы проверить, работает ли программа, ее испытали на цифровой копии шотландского острова Арран. Искусственные агенты начинали движение с разных точек острова, и система предсказывала, где они окажутся. Полученные данные удивительным образом совпали с настоящими случаями поиска людей в тех краях. Оказалось, что программа действительно способна помогать спасателям ориентироваться в реальных условиях.
ИИ-программа из Шотландии для поиска пропавшихИсточник: Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория. систему для моделирования действий смоделированных людей, потерявшихся на открытом воздухе. Иллюстрация Кортланда Джонсона
Сейчас разработку еще дорабатывают. Ученые хотят объединить систему с беспилотниками, чтобы те могли быстро сканировать нужные зоны с воздуха. Если все пойдет по плану, в будущем такие умные технологии смогут применяться в разных уголках Земли — и в горах, и в лесах, и в пустынях. Это значит, что даже в самых сложных условиях появится больше шансов спасти человека.
Некоторые современные игры и симуляторы, такие как The Long Dark или ARK: Survival Evolved, задействуют элементы ИИ для создания реалистичных сценариев выживания. Они моделируют поведение персонажей и окружающей среды, что помогает пользователям понять, как действовать в реальных условиях.