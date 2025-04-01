Dnestr.TV

 
0

Создана модель ИИ с мыслями как у пропавших без вести людей

Создана модель ИИ с мыслями как у пропавших без вести людей
Спасательная операция с ИИ-ассистентом Источник: Recraft/ hi-tech.mail.ru

Новая компьютерная система основана на данных реальных случаев поведения потерявшихся людей. Тесты показали обнадеживающие результаты, поэтому модель смогут использовать в реальных спасательных операциях.

Ученые из Шотландии придумали, как помочь спасателям быстрее находить пропавших людей в лесах, горах и других диких местах. Они разработали умную компьютерную программу, которая старается думать как человек, потерявшийся на природе. Новая система анализирует реальные случаи, когда людей искали в похожих условиях, и на основе этого предсказывает, где они, скорее всего, могут находиться, передает hi-tech.mail.ru.

Программа создает карту, на которой видно, какие места наиболее вероятны для обнаружения пропавшего. Эти участки отмечаются цветом — чем ярче, тем выше шанс. Таким образом спасатели могут сосредоточиться именно на нужных зонах и не тратить время на обход огромных территорий наугад. Особенно полезной разработка может стать для волонтерских команд, у которых нет лишних ресурсов, но каждая минута может быть решающей.

Создана модель ИИ с мыслями как у пропавших без вести людей
Карта острова Арран Источник: University of Glasgow

Создатели системы использовали поведение так называемых «агентов» — виртуальных людей, которые имитируют действия настоящих потерявшихся. Они «ищут» воду, тропинки, укрытия или просто двигаются наугад в зависимости от ситуации. При этом учитываются разные психологические состояния: испуг, растерянность, усталость. Поведение виртуальных людей программируется на основе множества наблюдений за тем, как в реальности ведут себя те, кто оказался один в дикой местности.

Чтобы проверить, работает ли программа, ее испытали на цифровой копии шотландского острова Арран. Искусственные агенты начинали движение с разных точек острова, и система предсказывала, где они окажутся. Полученные данные удивительным образом совпали с настоящими случаями поиска людей в тех краях. Оказалось, что программа действительно способна помогать спасателям ориентироваться в реальных условиях.

Создана модель ИИ с мыслями как у пропавших без вести людей
ИИ-программа из Шотландии для поиска пропавшихИсточник: Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория. систему для моделирования действий смоделированных людей, потерявшихся на открытом воздухе. Иллюстрация Кортланда Джонсона

Сейчас разработку еще дорабатывают. Ученые хотят объединить систему с беспилотниками, чтобы те могли быстро сканировать нужные зоны с воздуха. Если все пойдет по плану, в будущем такие умные технологии смогут применяться в разных уголках Земли — и в горах, и в лесах, и в пустынях. Это значит, что даже в самых сложных условиях появится больше шансов спасти человека.

Некоторые современные игры и симуляторы, такие как The Long Dark или ARK: Survival Evolved, задействуют элементы ИИ для создания реалистичных сценариев выживания. Они моделируют поведение персонажей и окружающей среды, что помогает пользователям понять, как действовать в реальных условиях.
  • Вчера, 12:43
  • DTV
  • Просмотров: 124
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Государство пересматривает расходы
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Руководитель республики заслушал доклады глав государст ...
  • Изменения в законе о румынском гражданстве вступили в с ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Государство пересматривает расходы
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Руководитель республики заслушал доклады глав государст ...
  • Изменения в законе о румынском гражданстве вступили в с ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM