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США решили освободить электронику от пошлин

США решили освободить электронику от пошлин
Фото: PradeepGaurs / Shutterstock

Смартфоны, компьютеры и другую электронику освободили от «взаимных пошлин» США. Эскалация торговой войны грозила наиболее негативными последствиями для Apple, большая часть производства которой находится в Китае

От «взаимных пошлин» США будут освобождены смартфоны, компьютеры и ряд других электронных устройств и их компонентов, следует из обновленного руководства американской Погранично-таможенной службы, пишет rbc.ru.

«Импортеры могут запросить возврат средств, написав заявление о внесении исправлений в итоговые отчеты по неурегулированным заявкам или протест по урегулированным заявкам, для которых не истек срок его подачи», — говорится в сообщении. Таким образом, освобождение от пошлин действует в отношении поставок с 5 апреля.

В документе перечислены 20 кодов классификации товаров, среди которых ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и иные полупроводниковые приборы.

Как отмечает CNBC, объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины грозили наиболее негативными последствиями таким технологическим компаниям, как Apple. В частности, из-за эскалации торговой войны размер пошлин США на китайский импорт вырос до 145%, ответные пошлины Пекина составили 125%. По оценке инвестиционно-аналитической компании Evercore ISI, в Китае производится 80% iPad и более половины компьютеров Mac. Также там осуществляется окончательная сборка около 90% iPhone. Перенос производства Apple в США мог привести к удорожанию смартфонов почти с $1 тыс. до $3,5 тыс., утверждал глава отдела глобальных технологических исследований в финансовой компании Wedbush Securities Дэн Айвз.

В конечном итоге на электронику могут наложить дополнительные пошлины, однако они, скорее всего, будут намного ниже действующих для Китая 145%, отмечает CNBC.

Трамп объявил о введении импортных пошлин до 50% в отношении 211 стран и территорий. Они вступили в силу 5 апреля. Последствием этого решения, в частности, стал обвал мировых рынков и ответные меры государств, в том числе Китая. На этом фоне акции Apple падали на 23%, что стало худшим итогом с 2000 года. В розничных магазинах образовались очереди из желающих купить iPhone, покупатели опасались резкого роста цен, писал Bloomberg.

США решили освободить электронику от пошлин
изображение: rbc.ru
  • Вчера, 13:03
  • DTV
  • Просмотров: 125
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