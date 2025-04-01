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16 апреля на столичном Мемориале Славы состоится церемония перезахоронения останков неизвестного солдата

16 апреля на столичном Мемориале Славы состоится церемония перезахоронения останков неизвестного солдата
фото: Министерство обороны ПМР

В Тирасполе в среду, 16 апреля, состоится торжественная церемония перезахоронения останков неизвестного солдата. Ранее планировалось провести мероприятие 11 апреля, но из-за непогоды принято решение его перенести.

Останки неизвестного солдата будут торжественно погребены в новой части столичного мемориального комплекса, где уже установлен памятник, созданный по аналогии с тем, что был открыт в 1966 году в Москве, сообщает novostipmr.com.

Композиция весом около 4 тонн была изготовлена на заводе «Электромаш». Памятник был доставлен частями и собран на месте.

Перезахоронение пройдет с соблюдением положенных почестей, военного церемониала и православных традиций погребения. Останки неизвестного солдата пронесут от центральной точки площади Суворова до Мемориала Славы.
  • Вчера, 13:09
  • DTV
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