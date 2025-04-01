В Тирасполе в среду, 16 апреля, состоится торжественная церемония перезахоронения останков неизвестного солдата. Ранее планировалось провести мероприятие 11 апреля, но из-за непогоды принято решение его перенести.
Останки неизвестного солдата будут торжественно погребены в новой части столичного мемориального комплекса, где уже установлен памятник, созданный по аналогии с тем, что был открыт в 1966 году в Москве, сообщает novostipmr.com.
Композиция весом около 4 тонн была изготовлена на заводе «Электромаш». Памятник был доставлен частями и собран на месте.
Перезахоронение пройдет с соблюдением положенных почестей, военного церемониала и православных традиций погребения. Останки неизвестного солдата пронесут от центральной точки площади Суворова до Мемориала Славы.