Dnestr.TV

 
0

В России снимут новый фильм о Незнайке

В России снимут новый фильм о Незнайке
изображение: FAF Entertainment

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил 1tv.ru, что началась большая работа над экранизацией книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей».

Первый канал совместно со студией Yellow, Black and White подписали договор с внуком писателя Игорем Носовым и готовятся снимать сразу несколько полнометражных фильмов о Незнайке. Об этом сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст, пишет gazeta.ru.

Снимут несколько проектов по таким произведениям, как «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка и его друзья», «Незнайка на Луне». Работа над фильмами ведется совместно с внуком писателя Игорем Носовым.

«Выросло несколько поколений, которые хотят видеть Незнайку уже в новой технологии, в новых визуальных версиях», — поделился гендиректор Первого канала.

Эрнст добавил, что также выйдет сериал «Новые приключения Незнайки».

«По опросу ВЦИОМа, самая ожидаемая экранизация — это экранизация Незнайки», — отметил Эрнст.

В ноябре 2024 года появились новые кадры со съемок фильма «Чебурашка-2» в Сочи. Съемки проходили в парке «Дендрарий» и в санатории «Орджоникидзе», где по сюжету живет и работает Гена — к его роли вернулся Сергей Гармаш. Среди новых сочинских локаций — парк «Ривьера» и парк имени Фрунзе (Хоста), «Сад российско-японской дружбы», а также музей Н. А. Островского, каньон Псахо (Сочи) и горно-лесной массив Красной Поляны.
  • Вчера, 13:26
  • DTV
  • Просмотров: 122
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Государство пересматривает расходы
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Руководитель республики заслушал доклады глав государст ...
  • Изменения в законе о румынском гражданстве вступили в с ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • Государство пересматривает расходы
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • Значимые законопроекты в сфере транспорта, строительств ...
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Руководитель республики заслушал доклады глав государст ...
  • Изменения в законе о румынском гражданстве вступили в с ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM