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Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года

Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ria.ru. Об этом он рассказал на оперативном совещании со своими заместителями.

"Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды. С февраля — по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда", — сказал он.

На совещании с вице-премьерами в понедельник глава правительства России отметил, что кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.

В этом году страховые пенсии проиндексировали с 1 января на 7,3 процента. Но поскольку по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента, то президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя. Дополнительную индексацию провели в феврале.

Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексировали на 14,5 процента. Эти выплаты получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Они также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения, в том числе участники Великой Отечественной войны; награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда"; пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей; работники летно-испытательного состава.
  • Вчера, 11:17
  • DTV
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