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Молдова и Великобритания взаимно признают водительские права

Молдова и Великобритания взаимно признают водительские права
Источник: Ministerul Afacerilor Interne

Водительские удостоверения, выданные властями Республики Молдова, будут признаваться в Соединенном Королевстве Великобритании и Ирландии и наоборот, отмечает Noi.md.

Члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение о заключении Меморандума, предусматривающего это.

Целью документа является упрощение передвижения граждан Молдовы и Великобритании, имеющих водительские права, выданные как властями Республики Молдова, так и властями Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В частности, обмен водительскими удостоверениями будет осуществляться на основе равноправных и взаимовыгодных условий, предусмотренных в заключаемом Меморандуме. В результате граждане Молдовы получат улучшенный доступ к рынку труда Соединенного Королевства, а молдавско-британские экономические отношения укрепятся.

Согласно процедуре, Меморандум о взаимопонимании должен быть ратифицирован парламентом.

На сегодняшний день Республика Молдова заключила аналогичные соглашения с четырьмя другими государствами – Литвой, Турцией, Италией и Испанией.
  • Вчера, 11:22
  • DTV
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