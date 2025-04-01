Водительские удостоверения, выданные властями Республики Молдова, будут признаваться в Соединенном Королевстве Великобритании и Ирландии и наоборот, отмечает Noi.md.
Члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение о заключении Меморандума, предусматривающего это.
Целью документа является упрощение передвижения граждан Молдовы и Великобритании, имеющих водительские права, выданные как властями Республики Молдова, так и властями Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
В частности, обмен водительскими удостоверениями будет осуществляться на основе равноправных и взаимовыгодных условий, предусмотренных в заключаемом Меморандуме. В результате граждане Молдовы получат улучшенный доступ к рынку труда Соединенного Королевства, а молдавско-британские экономические отношения укрепятся.
Согласно процедуре, Меморандум о взаимопонимании должен быть ратифицирован парламентом.
На сегодняшний день Республика Молдова заключила аналогичные соглашения с четырьмя другими государствами – Литвой, Турцией, Италией и Испанией.