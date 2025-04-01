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По данным УГАИ

По данным УГАИ
фото: novostipmr.com

В период с 4 по 10 апреля сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 11 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.

По два нарушителя выявлены в Тирасполе, Бендерах, Григориополе и в Каменке, по одному – в Слободзее, Дубоссарах и Рыбнице.

К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 7 водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Три автолюбителя сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.

Один автомобилист отказался проходить медосвидетельствование, за это он был привлечён к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.

  • Вчера, 11:26
  • DTV
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