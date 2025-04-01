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Добыча газа в РФ к 2050 году достигнет 1,107 трлн куб. м

Добыча газа в РФ к 2050 году достигнет 1,107 трлн куб. м
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Добыча газа в России к 2050 году достигнет 1,107 трлн куб. м, экспорт трубопроводного газа - 197 млрд куб. м, экспорт СПГ - 241 млрд куб. м. Об этом говорится в утвержденной правительством РФ энергетической стратегии до 2050 года, сообщает ТАСС.

Так, согласно целевому сценарию стратегии, добыча газа в РФ вырастет к 2030 году до 853 млрд куб. м (против 637 млрд куб. м в 2023 году), к 2036 году - до 965 млрд куб. м, к 2050 году - до 1,107 трлн куб. м. Суммарный экспорт газа увеличится со 146 млрд куб. м в 2023 году (101 млрд куб. м по трубе и 45 млрд куб. м в виде СПГ) до 293 млрд куб. м в 2030 году (151 млрд куб. м по трубе и 142 млрд куб. м СПГ), к 2036 году - до 376 млрд куб. м (197 млрд куб. м по трубе и 179 млрд куб. м СПГ), к 2050 году - до 438 млрд куб. м (197 млрд куб. м по трубе и 241 млрд куб. м СПГ).

"В целевом сценарии предполагается двукратный рост объемов экспорта относительно уровня 2023 года за счет развития трубопроводной инфраструктуры и реализации запланированных проектов по производству сжиженного природного газа. Это позволит на 100% переориентировать экспорт на новые рынки по сравнению с 2023 годом", - сказано в тексте стратегии. Ключевыми направлениями развития в газовой отрасли являются нивелирование негативных последствий отказа стран Европейского союза от сотрудничества и экономически эффективное удовлетворение увеличивающегося спроса на газ внутри страны.

Поставки газа на рынок РФ к 2030 году вырастут до 560 млрд куб. м (496 млрд куб. м в 2023 году), к 2036 году - до 589 млрд куб. м, к 2050 году - до 669 млрд куб. м. Проектная производительность экспортных газопроводов в страны Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится с 30 млрд куб. м в 2023 году до 98 млрд куб. м в 2030, 2036 и 2050 годах, отмечается в документе.

Производство крупнотоннажной нефтехимии к 2030 году планируется нарастить до 14 млн тонн против 7,3 млн тонн в 2023 году, а к 2050 году - до 18 млн тонн. При этом экспортные поставки этой продукции вырастут с 2 млн тонн в 2023 году до 7,1 млн тонн в 2030 году и 8,5 млн тонн в 2050 году.

"Это приведет к увеличению доли вовлечения легкого углеводородного сырья, направляемого на нефтехимию, до 45% к 2036 году и сокращению доли импорта на быстрорастущем внутреннем рынке полимеров. Развитие более 20 новых цепочек средне- и малотоннажной химии позволит максимизировать стоимость сырья в 5-6 раз", - подчеркивается в энергостратегии.

  • Вчера, 11:47
  • DTV
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