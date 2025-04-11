Dnestr.TV

 
0

Житель Кременчуга сливал канализационные стоки в осушительный канал

Житель Кременчуга сливал канализационные стоки в осушительный канал
Фото: Государственная служба по экологическому контролю и охране окружающей среды ПМР

Житель села Кременчуг устроил у себя во дворе отвод сточных вод из выгребной ямы в осушительный канал, проходящий вдоль улицы Тираспольской.

Жалоба на это поступила в администрацию села. В ходе проверки, проведённой межведомственной комиссией, факт подтвердился. Как пояснил нарушитель, выгребная яма, относящаяся к его дому, была построена с нарушениями строительных норм. Поэтому он решил часть стоков отводить в осушительный канал, пишет novostipmr.com ссылаясь на Государственную службу экологического контроля и охраны окружающей среды республики.

Согласно статье 48 Земельного кодекса ПМР, землепользователи обязаны не допускать причинения ущерба окружающей природной среде.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном пунктом 1 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях ПМР. За несанкционированное размещение жидких бытовых отходов на не отведенной для этой цели территории ему грозит штраф в сумме от 184 до 552 рублей ПМР.

По информации ГУП «Водоснабжение и водоотведение», к системе централизованного водоотведения в Кременчуге подключены всего 15 из 106 частных домов.
  • Вчера, 11:59
  • DTV
  • Просмотров: 198
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Руководитель республики заслушал доклады глав государст ...
  • Изменения в законе о румынском гражданстве вступили в с ...
  • Венецианская комиссия: существует право на отказ от вое ...
  • Президент заслушал доклад о результатах деятельности су ...
  • Захарова: "Автоперевозчики Молдовы могут договориться ...
  • Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардо ...
  • Президентом МОК впервые стала женщина из Африки
  • Число безработных в Молдове постепенно снижается

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Руководитель республики заслушал доклады глав государст ...
  • Изменения в законе о румынском гражданстве вступили в с ...
  • Венецианская комиссия: существует право на отказ от вое ...
  • Президент заслушал доклад о результатах деятельности су ...
  • Захарова: "Автоперевозчики Молдовы могут договориться ...
  • Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардо ...
  • Президентом МОК впервые стала женщина из Африки
  • Число безработных в Молдове постепенно снижается
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM