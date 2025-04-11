Фото: Государственная служба по экологическому контролю и охране окружающей среды ПМР
Житель села Кременчуг устроил у себя во дворе отвод сточных вод из выгребной ямы в осушительный канал, проходящий вдоль улицы Тираспольской.
Жалоба на это поступила в администрацию села. В ходе проверки, проведённой межведомственной комиссией, факт подтвердился. Как пояснил нарушитель, выгребная яма, относящаяся к его дому, была построена с нарушениями строительных норм. Поэтому он решил часть стоков отводить в осушительный канал, пишет novostipmr.com ссылаясь на Государственную службу экологического контроля и охраны окружающей среды республики.
Согласно статье 48 Земельного кодекса ПМР, землепользователи обязаны не допускать причинения ущерба окружающей природной среде.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном пунктом 1 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях ПМР. За несанкционированное размещение жидких бытовых отходов на не отведенной для этой цели территории ему грозит штраф в сумме от 184 до 552 рублей ПМР.
По информации ГУП «Водоснабжение и водоотведение», к системе централизованного водоотведения в Кременчуге подключены всего 15 из 106 частных домов.