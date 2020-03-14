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ГТК ПМР представила информационную картину недели

ГТК ПМР представила информационную картину недели
фото: novostipmr.com

ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР

Основное за минувшую неделю (7–13 апреля) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:

- пресечена очередная попытка вывоза дров топливных колотых твердых пород в количестве 8 складометров помимо таможенного контроля;

- по результатам проверок отчетов об использовании условно выпущенных товаров установлены 7 фактов неправомерного заявления льгот по уплате ввозной таможенной пошлины;

- выявлены попытки недекларирования коммерческих партий одежды и товаров народного потребления (860 ед.), обуви (20 пар), средства для мытья посуды (25 л), автомобилей иностранной регистрации;

- из незаконного оборота изъяты 14 800 сигарет производства РМ, которые были ввезены в Приднестровье без уплаты таможенных платежей и налогов, а также в нарушении запретов и ограничений, установленных законодательством ПМР;

- зарегистрированы 8 фактов несоблюдения сроков временного ввоза (в том числе с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации.
  • Вчера, 12:27
  • DTV
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