Годовая инфляция в Приднестровье по итогам первого квартала текущего года составила полтора процента. За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – около трех процентов. Также выросли цены продукты питания – свыше одного процента и на непродовольственные товары – менее одного процента, передает newspmr.com.
Соответствующие данные представила Государственная служба статистики республики.
Индексы потребительских цен за январь-март 2025 года: - на продовольственные товары – 101,35%; - на непродовольственные товары – 100,83%; - тарифы на услуги – 102,86%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 101,50%.
Мартовская инфляция
По итогам марта 2025 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение первого весеннего месяца составило менее половины процента.
В отчетный период наиболее подорожали тарифы на услуги и продукты питания. Ценники на непродовольственные товары также немного подросли.
Продовольствие за отчетный месяц в среднем стало дороже на полпроцента. Наиболее подорожали: плодоовощная продукция, включая картофель; масло и жиры; маргарин и маргариновая продукция; мука; мясо и птица; общественное питание; кондитерские изделия; макаронные и крупяные изделия; консервы рыбные. Подешевели: яйца; рыба и морепродукты; мёд; сахар; молоко и молочная продукция; сыр; апельсины.
Непродовольственные товары – подорожали в среднем на одну десятую процента. Наиболее повысились в цене: ювелирные изделия; велосипеды; хозтовары; ткани хлопчатобумажные; электротовары; посуда металлическая и стеклянная; одежда и белье; моющие средства; табачные изделия. Снизились в цене: персональные компьютеры; медикаменты; горюче-смазочные материалы; мебель; обувь.
Тарифы на услуги – в среднем выросли на семь десятых процента. Подорожали: санаторно-оздоровительные услуги; жилищные услуги; химическая чистка и крашение; ремонт обуви; услуги физической культуры и спорта; ремонт и техобслуживание транспортных средств; услуги парикмахерских и фотоателье; ритуальные услуги; ветеринарные услуги. Подешевели: услуги пассажирского транспорта.
Индексы потребительских цен за март 2025 года: - на продовольственные товары – 100,48%; - на непродовольственные товары – 100,12%; - тарифы на услуги – 100,72%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,40%.
Годом ранее мартовский сводный индекс потребительских цен составил 100,06%. В марте 2024 года наиболее подорожали непродовольственные товары – на 0,35%. Тарифы на услуги выросли – на 0,11%. Ценники на продовольствие, наоборот, снизились – на 0,23%.