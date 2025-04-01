Dnestr.TV

 
0

Мартовский индекс цен

Мартовский индекс цен
изображение: открытые источники

Годовая инфляция в Приднестровье по итогам первого квартала текущего года составила полтора процента. За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – около трех процентов. Также выросли цены продукты питания – свыше одного процента и на непродовольственные товары – менее одного процента, передает newspmr.com.

Соответствующие данные представила Государственная служба статистики республики.

Индексы потребительских цен за январь-март 2025 года:
- на продовольственные товары – 101,35%;
- на непродовольственные товары – 100,83%;
- тарифы на услуги – 102,86%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 101,50%.

Мартовская инфляция

По итогам марта 2025 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение первого весеннего месяца составило менее половины процента.

В отчетный период наиболее подорожали тарифы на услуги и продукты питания. Ценники на непродовольственные товары также немного подросли.

Продовольствие за отчетный месяц в среднем стало дороже на полпроцента. Наиболее подорожали: плодоовощная продукция, включая картофель; масло и жиры; маргарин и маргариновая продукция; мука; мясо и птица; общественное питание; кондитерские изделия; макаронные и крупяные изделия; консервы рыбные. Подешевели: яйца; рыба и морепродукты; мёд; сахар; молоко и молочная продукция; сыр; апельсины.

Непродовольственные товары – подорожали в среднем на одну десятую процента. Наиболее повысились в цене: ювелирные изделия; велосипеды; хозтовары; ткани хлопчатобумажные; электротовары; посуда металлическая и стеклянная; одежда и белье; моющие средства; табачные изделия. Снизились в цене: персональные компьютеры; медикаменты; горюче-смазочные материалы; мебель; обувь.

Тарифы на услуги – в среднем выросли на семь десятых процента. Подорожали: санаторно-оздоровительные услуги; жилищные услуги; химическая чистка и крашение; ремонт обуви; услуги физической культуры и спорта; ремонт и техобслуживание транспортных средств; услуги парикмахерских и фотоателье; ритуальные услуги; ветеринарные услуги. Подешевели: услуги пассажирского транспорта.

Индексы потребительских цен за март 2025 года:
- на продовольственные товары – 100,48%;
- на непродовольственные товары – 100,12%;
- тарифы на услуги – 100,72%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,40%.

Годом ранее мартовский сводный индекс потребительских цен составил 100,06%. В марте 2024 года наиболее подорожали непродовольственные товары – на 0,35%. Тарифы на услуги выросли – на 0,11%. Ценники на продовольствие, наоборот, снизились – на 0,23%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 15:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Руководитель республики заслушал доклады глав государст ...
  • Изменения в законе о румынском гражданстве вступили в с ...
  • Венецианская комиссия: существует право на отказ от вое ...
  • Президент заслушал доклад о результатах деятельности су ...
  • Захарова: "Автоперевозчики Молдовы могут договориться ...
  • Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардо ...
  • Президентом МОК впервые стала женщина из Африки
  • Число безработных в Молдове постепенно снижается

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Руководитель республики заслушал доклады глав государст ...
  • Изменения в законе о румынском гражданстве вступили в с ...
  • Венецианская комиссия: существует право на отказ от вое ...
  • Президент заслушал доклад о результатах деятельности су ...
  • Захарова: "Автоперевозчики Молдовы могут договориться ...
  • Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардо ...
  • Президентом МОК впервые стала женщина из Африки
  • Число безработных в Молдове постепенно снижается
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM