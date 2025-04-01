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Летом может возобновиться маршрут поезда Кишинев - Одесса

Летом может возобновиться маршрут поезда Кишинев - Одесса
источник фото:bloknot-moldova.ru

11 апреля делегация Государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) во главе с исполняющим обязанности гендиректора Сергеем Котельником посетила с рабочим визитом Киев. Основная цель поездки — обсудить возможности возобновления транзита украинских грузов в страны ЕС через Молдову и восстановление пассажирского сообщения по маршруту Кишинёв — Одесса, передает bloknot-moldova.ru.

Председатель правления «Украинской железной дороги» Александр Перцовский выразил готовность к сотрудничеству и отметил важность поиска совместных решений. Одним из шагов стало предварительное соглашение о возобновлении железнодорожного маршрута Кишинёв–Одесса. Его планируют запустить с началом летнего сезона.

Кроме того, обсуждалась идея задействовать паромную переправу из украинского порта Черноморск в грузинский порт Батуми для транспортировки грузов в вагонах МЖД. Такой маршрут может стать альтернативным каналом поставок и расширить логистические возможности региона.

Ещё одной темой встречи стало предложение о создании общей базы данных по грузовым вагонам — для ускоренного прохождения границы и повышения эффективности перевозок. Представители обеих сторон также обменялись опытом по вопросам оптимизации расходов и повышения устойчивости железнодорожной инфраструктуры.

Как подчёркивают в руководстве «Железной дороги Молдовы», идёт работы над расширением возможностей перевозок и восстановлением доходов, чтобы стабилизировать финансовое положение и закрыть задолженности по зарплате.
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