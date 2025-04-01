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В Бендерах из Днестра спасли мужчину

В Бендерах из Днестра спасли мужчину
фото: пресс-центр МВД ПМР

Четырнадцатого апреля днём 58-летний мужчина плыл по Днестру на резиновой лодке. На ней был установлен самодельный парус. Внезапный порыв ветра перевернул лодку, мужчина оказался в воде. Его несло течением. Очевидцы позвонили на номер 101, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

На место прибыли бендерские спасатели. Спустили лодку и начали грести в сторону мужчины. В это время его уже отнесло к отмели на середине реки, и он смог встать на ноги.

Спасатели помогли мужчине забраться в лодку, взяли на буксир и оттащили к берегу. Человек пробыл в холодной воде около 25 минут, его передали медикам.
  • Сегодня, 15:27
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