Четырнадцатого апреля днём 58-летний мужчина плыл по Днестру на резиновой лодке. На ней был установлен самодельный парус. Внезапный порыв ветра перевернул лодку, мужчина оказался в воде. Его несло течением. Очевидцы позвонили на номер 101, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
На место прибыли бендерские спасатели. Спустили лодку и начали грести в сторону мужчины. В это время его уже отнесло к отмели на середине реки, и он смог встать на ноги.
Спасатели помогли мужчине забраться в лодку, взяли на буксир и оттащили к берегу. Человек пробыл в холодной воде около 25 минут, его передали медикам.