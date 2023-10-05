Под председательством Александра Розенберга состоялось заседание Правительства. В повестку дня были включены актуальные вопросы, касающиеся различных сфер жизнедеятельности Приднестровья, передает пресс-служба Правительства ПМР.
Сроки реализации проектов по агротуризму продлены
Напомним, 2023 год в республике был объявлен Годом агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма. Среди мероприятий, направленных на развитие данной сферы, Минэкономразвития инициировал республиканский конкурс на получение грантов по созданию объектов агротуризма. Было отобрано 11 перспективных проектов, на которые из республиканского бюджета в рамках Фонда развития предпринимательства в виде грантов было выделено 1,5 млн. рублей.
На реализацию бизнес-планов, согласно Положению конкурса, был отведен один год. Однако не все грантополучатели смогли своевременно реализовать свои идеи в установленные сроки, рассказал присутствующим Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
«Из-за сложившейся сложной экономической и внешнеполитической ситуации в республике у трех грантополучателей возникли трудности, препятствующие своевременной реализации проекта. Отмечаю, своевременной, а не реализации в целом. Грантополучателям необходимо закончить ремонт фасадов, облагородить прилегающую территорию. Также у одного из грантополучателей в процессе создания объекта сельского туризма возникли трудности с получением разрешительных документов, которые в финале удалось преодолеть», – сообщил он в ходе обсуждения.
В виду чего министерство предложило продлить срок реализации проектов, но не более чем на 9 месяцев. Данные меры позволят грантополучателям завершить реализацию своих проектов.
В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг отметил, данная мера является оправданной в нынешних условиях:
«Это вложения в перспективу – будущее извлечение соответствующих доходов от туристической деятельности. В данной ситуации мы должны предоставить любую возможность для того, чтобы эти средства были проинвестированы должным образом и, конечно, давали потом свою отдачу».
Члены Правительства единогласно поддержали предложение Минэкономразвития.
Новые нормы накопления бытовых отходов
На сегодняшний день вопрос размещения на полигонах, а также захоронения твердых бытовых отходов достаточно остро стоит в республике. Государство решает возникающие проблемы в оперативном порядке, но они требуют системного подхода. Главным остается вопрос финансирования. Ресурсы на переработку мусора, его хранение и консервацию полигонов ТБО выделяются из различных источников, в том числе они закладываются в тариф. Однако для определения экономически обоснованного тарифа необходимо утвердить нормы накопления твердых бытовых отходов в населенных пунктах.
В данной связи Министерство экономического развития и Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды наделят полномочиями по утверждению новых норм. Эти ведомства уже осуществляют совместную деятельность в сфере коммунальных услуг и обращения с отходами, и теперь смогут определять актуальные показатели накопления мусора.
Существующие нормативы были утверждены ещё в 2003 году и с тех пор не пересматривались. В условиях увеличения потребления товаров, появления новых видов упаковки и отходов, старые показатели не отражают реального объёма ТБО, который ежедневно собирается и вывозится из населённых пунктов.
Обновление норм позволит учитывать фактические объёмы образования отходов, повысить точность расчётов при определении платы за вывоз мусора, а также обеспечить более эффективную работу организаций, занимающихся сбором, транспортировкой и размещением ТБО.
Программа бесплатной медпомощи на 2025 год
В ходе заседания члены Правительства утвердили Программу государственных гарантий по оказанию бесплатной медпомощи на 2025 год. Новая редакция подготовлена с учетом современных тенденций развития системы здравоохранения, применяемых методов диагностики и лечения, материально-технических и иных ресурсов государственных медицинских организаций. Документ включает актуализированный перечень услуг, обязательную флюорографию для сопровождающих госпитализированных детей и изменения в системе финансирования. В целом программа направлена на защиту здоровья граждан в рамках текущих возможностей системы здравоохранения.