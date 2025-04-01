Глава Правительства провел совещание, посвященное вопросам развития альтернативной энергетики и модернизации системы теплообеспечения в рамках поручений Президента. Также речь шла о совершенствовании работы дорожной отрасли. В обсуждении приняли участие первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, руководители органов исполнительной власти, пишет пресс-служба Правительства.
По поручению Премьера Минэкономразвития подготовило реестр организаций, которые в первую очередь будут обеспечены альтернативными источниками тепла. В планах – строительство модульных котельных, оборудованных котлами, которые могут работать на различных видах топлива. На первом этапе ими необходимо обеспечить 13 локаций. Среди объектов Министерства здравоохранения – это районные и городские центральные больницы. Подведомственные Министерству по социальной защите и труду организации круглосуточного пребывания граждан также вошли в список. В первоочередном порядке обеспечат возможность отапливаться альтернативными видами топлива учреждениям, в которых размещены престарелые граждане, инвалиды, и дети. Часть объектов Минсоцзащиты уже отапливаются твердотопливными котлами.
Продолжается формирование резерва твердого топлива, в том числе угля. Запасов должно хватить на обеспечение тех организаций, которые переводятся на альтернативные способы теплоснабжения. Кроме того, в рамках импортозамещения заводом «Электромаш» были подготовлены и реализованы технические решения по производству твердотопливных котлов мощностью от 10 до 500 кВт. Именно эти обогревательные приборы планируют устанавливать в модульных котельных. Тестовые образцы проходят испытания на объектах образования в Каменке.
В том числе Вице-премьер доложил, что изучалась возможность переоборудования центральных тепловых пунктов, которые обогревают крупные жилые микрорайоны Тирасполя. Однако на данном этапе это вопрос перспективы, как и оборудование твердотопливными котлами учреждений системы образования. Варианты обеспечения работы системы просвещения в случае возможного прекращения подачи газа в следующем отопительном сезоне обсуждаются в рабочем порядке.
На особом контроле формирование механизма подключения новых генерирующих станций к сетям. Речь о бизнес-проектах по выработке электроэнергии с помощью солнечных панелей, ветрогенераторов и иных установок.
Действующее законодательство позволяет организовывать и реализовывать проекты по получению электроэнергии из возобновляемых источников на территории республики. Тем не менее его необходимо адаптировать к текущим условиям. Глава государства обозначил срок получения разрешительных документов с момента подачи заявки – 30 дней. Правительство ведет работу по оптимизации регламентов подключения юридических и физических лиц, чтобы минимизировать сроки оформления бумаг.
Процесс предусматривает для юрлиц девять этапов: подача заявки, подготовка договора и заключения на технологическое присоединение, разработка выдачи техусловий, разработка проектной документации, выполнение электромонтажных работ специализированными организациями, получение акта допуска в эксплуатацию, подготовка и подписание акта о присоединении, заключение договора на электроснабжение и соглашение о перерасчете за электрическую энергию, выданную в сеть энергоснабжающей организации. Для физических лиц последний пункт исключают, в остальном алгоритм действий сохраняется. Каждый этап на сегодняшний день занимает от 5 до 30 дней. В сумме регламентные сроки превышают обозначенные Главой государства более чем в два раза. В этой связи Правительство предлагает значительно сократить период рассмотрения документов. Сергей Оболоник представил в ходе доклада новые сроки, которые предстоит закрепить в действующих регламентах.
«Для юрлиц, когда они обращаются, они уже должны понимать, что есть локации с проведенным землеустройством, с определенными техническими условиями по мощностям, это уже должна быть готовая локация под инвестиции, инвестплощадка. С этой позиции должен рассчитываться срок рассмотрения документов», — акцентировал внимание Премьер, подчеркнув, что бизнес должен минимальное количество времени затрачивать на оформление бумаг.
На данный момент информация по возможным точкам подключения генерирующих станций подготовлена, предстоит в зависимости от мощностей определиться с наделами земли под размещение оборудования. В этой работе будет принимать непосредственное участие Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов.
«Первостепенный интерес – это интерес инвестора, все остальное – защитная функция с точки зрения предотвращения нанесения вреда государственным интересам и интересам неограниченного круга лиц в части их безопасности, жизни и здоровья. Система должна работать просто, в заявительном характере», — нацелил участников процесса Александр Розенберг, отметив при этом, что подход к оптимизации должен быть разумным, а технологический процесс не нарушен.
В перспективе сведения о сформированных инвестплощадках планируют размещать на сайтах государственных органов власти и управления, чтобы обеспечить доступ потенциальным инвесторам и облегчить им выбор нужных локаций.
Третий блок совещания был посвящен обсуждению совершенствования работы дорожной отрасли. По поручению Главы государства Правительство подготовит регламенты по всем видам дорожно-строительных работ и условиям содержания дорог. Кроме того, принято решение об утверждении единой для всей республики рецептуры асфальтобетонных смесей с учетом использования местных строительных материалов. Ранее состав основного материала для устройства дорожного полотна утверждал руководитель дорожно-строительной организации. Подход изменят, что позволит повысить качество исполнения покрытия транспортных путей, оптимизировать расходы, простимулировать производство местных строительных материалов.
Кроме того, рассматривается вопрос перевода дорожных государственных унитарных предприятий в ведение государственных администраций.
«Что касается дорожной деятельности, направленной на управление, содержание, ремонты и так далее, то в соответствии с законом «Об автомобильных дорогах» она может производиться исполнительными органами государственной власти, либо исполнительными органами местной власти. Для того, чтобы было соответствующее полноценное управление — это логично. Помимо прочего распорядителем средств Дорожного фонда являются государственные администрации», — выразил мнение Александр Розенберг.
Процесс перехода дорожно-строительных организаций из одной формы собственности в иную обеспечит Министерство экономического развития.