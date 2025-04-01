Одной из линий защиты Meta в антимонопольном разбирательства в США стало утверждение, что ключевые соцсети корпорации – Instagram и Facebook – перестали восприниматься пользователями как соцсети в классическом понимании этого термина. Пользователи перечисленных сервисов все меньше публикуют контент, что по мнению Meta, делает ее сервисы весьма уязвимыми перед конкурентами. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).
Федеральная антимонопольная служба (FTC) обвиняет Meta в монополизации рынка персональных социальных сетей путем приобретения Instagram и WhatsApp для устранения будущих конкурентов. Исход судебного разбирательства может привести к принудительному разделению компании или стать серьезным поражением для агрессивного подхода FTC к крупным технологическим компаниям.
В свою очередь, Meta утверждает, что ее платформы сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны таких приложений, как TikTok и YouTube, и что именно изменения в поведении пользователей, а не антиконкурентные действия, определяют то, как люди сегодня используют Facebook и Instagram.
Одним из ключевых моментов защиты Meta стало заявление о том, что пользователи стали гораздо реже «транслировать» контент своим друзьям в Facebook и Instagram. В рамках судебного заседания представители Meta продемонстрировали, что время, которое пользователи проводят за просмотром контента, опубликованного друзьями, значительно снизилось.
Согласно представленным данным, в 2023 году на Facebook на контент друзей приходилось 22% времени использования, а в Instagram – 11%. В текущем году эти показатели упали до 17% и 7% соответственно. В Meta связывают это с приоритезацией коротких видео и изменениями в алгоритмах рекомендаций контента.
Несмотря на это, компания Meta в последние месяцы демонстрирует попытки обратить вспять тенденцию снижения видимости публикаций друзей. В марте в Facebook была запущена новая вкладка «Друзья», отображающая только посты, истории и Reels от людей из списка друзей пользователя, без рекомендаций и алгоритмических отвлечений. Глава Meta Марк Цукерберг ранее заявлял о планах по возвращению к «OG Facebook» – более камерной версии платформы, ориентированной на личные связи.
Instagram, в свою очередь, продолжает развивать функции, ориентированные на друзей, такие как «Близкие друзья», а руководство компании заявляло о планах по усилению фокуса на личные сообщения в 2025 году. В Meta отмечают, что пользователи все чаще используют личные сообщения для обмена контентом с друзьями.
Таким образом, снижение доли контента от друзей является ключевым аргументом Meta в пользу того, что Instagram и Facebook превращаются в развлекательные платформы, конкурирующие с TikTok и YouTube, а не только социальные сети. В компании подчеркивают, что иск FTC не соответствует действительности, и настаивают на том, что Instagram, Facebook и WhatsApp конкурируют с множеством других платформ, включая TikTok, YouTube и X.
Представитель Meta заявил, что доказательства в суде покажут то, что известно «каждому 17-летнему в мире»: Instagram, Facebook и WhatsApp конкурируют с китайским TikTok, YouTube, X (Twitter), iMessage и многими другими. При этом в Meta отметили «значительный» рост использования Instagram, несмотря на изменения в характере потребляемого контента.