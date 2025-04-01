Всё случилось 15 апреля в Красногорке (Григориопольский район). Две подружки 14 и 11 лет гуляли по дамбе у Днестра. Разулись и решили помочить ножки. Старшая поскользнулась и упала в воду (был крутой обрыв). Младшая кинулась ей помогать. Какое-то время обе девочки барахтались в воде. Старшая смогла выбраться и побежала за палкой, чтобы вытащить подругу, но та уже скрылась под водой.
На поиски прибыли спасатели, патрулировали береговую линию, но было уже темно. Утром 16-го числа поиски продолжили.
Тело 11-летней девочки водолазы нашли в двух километрах от места трагедии. Это первая смерть на воде в этом году.
ГУпЧС напоминает:
– Днестр коварен. Течение сильное, вода холодная. – Даже мелкие участки реки могут быть смертельно опасны. – Никогда не оставляйте детей у воды без присмотра даже на минуту! – Беседуйте с детьми, объясняйте, что вода не для игр. Берегите своих близких!