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В Днестре утонул ребенок

В Днестре утонул ребенок
фото: пресс-центр МВД ПМР

Всё случилось 15 апреля в Красногорке (Григориопольский район). Две подружки 14 и 11 лет гуляли по дамбе у Днестра. Разулись и решили помочить ножки. Старшая поскользнулась и упала в воду (был крутой обрыв). Младшая кинулась ей помогать. Какое-то время обе девочки барахтались в воде. Старшая смогла выбраться и побежала за палкой, чтобы вытащить подругу, но та уже скрылась под водой.

На поиски прибыли спасатели, патрулировали береговую линию, но было уже темно. Утром 16-го числа поиски продолжили.

Тело 11-летней девочки водолазы нашли в двух километрах от места трагедии. Это первая смерть на воде в этом году.

ГУпЧС напоминает:

– Днестр коварен. Течение сильное, вода холодная.
– Даже мелкие участки реки могут быть смертельно опасны.
– Никогда не оставляйте детей у воды без присмотра даже на минуту!
– Беседуйте с детьми, объясняйте, что вода не для игр.

Берегите своих близких!
  • Вчера, 12:45
  • DTV
  • Просмотров: 122
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