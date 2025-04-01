Верховная рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней начиная с 9 мая. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк, пишет ТАСС.
Военное положение и мобилизация будут продлены до 6 августа. "Парламент в 15-й раз за этот созыв одобрил продление военного положения", - написал он в Telegram-канале.
"Также Рада приняла и второй законопроект - о продлении до 6 августа всеобщей мобилизации", - позже добавил он.
За продление военного положения проголосовали 357 депутатов, против - 1, не голосовали 4 депутата. За продление всеобщей мобилизации депутаты дали 346 голосов, 1 парламентарий проголосовал против, еще 1 депутат воздержался, 11 человек не голосовали.
Ответ Вашингтону Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации во вторник. Это произошло на фоне заявлений Вашингтона о перспективах урегулирования украинского конфликта. Так, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ожидает "очень хорошие предложения" по урегулированию. Позже спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф сказал, что США продвигаются вперед в переговорах с РФ, посвященных заключению сделки по Украине.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал ТАСС, что Зеленский таким образом продемонстрировал пренебрежение к миротворческим инициативам США.
Внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук назвал действия Зеленского "плевком в сторону Трампа", стремящегося остановить конфликт. По словам Дмитрука, киевский режим "затягивает войну за уши".
Ожидания выборов Парламентские и президентские выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Однако на протяжении последних недель в украинских СМИ неоднократно появлялись предположения о том, что на фоне переговоров по урегулированию конфликта с участием США военное положение и всеобщая мобилизация могут быть не продлены в этот раз. Назывались даже возможные даты президентских и парламентских выборов, в том числе речь шла про это лето. Однако команда Зеленского твердила, что это невозможно.
Как отметил в беседе с ТАСС Мирошник, сам факт подачи законопроектов о продлении режимов "именно в таком виде и в такие сроки демонстрирует как минимум неготовность Зеленского и его окружения вообще рассуждать на тему возможности проведения выборов".
Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая прошлого года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти, в том числе пытается устранить потенциальных политических оппонентов и затянуть мирное урегулирование. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов.
Конфликт в Раде Между депутатами Рады со вторника возник серьезный конфликт по вопросу голосования, заочная перепалка продолжалась вплоть до начала заседания парламента. Хотя в предыдущие разы этот вопрос не вызывал дискуссий.
Так, еще во вторник экс-президент страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) отметил, что офис Зеленского начал злоупотреблять продлением военного положения и приступил к узурпации власти. Он также выразил недоумение в связи с тем, что Зеленский инициировал продление заранее - за месяц до окончания действующих режимов. А член партии Порошенко, депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не станет голосовать за продление. На это негативно отреагировали члены правящей партии "Слуга народа" и спикер парламента Руслан Стефанчук.
При рассмотрении вопроса в парламенте против продления проголосовал лишь Гончаренко. При этом, как сообщал Дмитрук в среду утром, депутаты Рады перед голосованием за продление военного положения и всеобщей мобилизации получили сообщения о том, что против них примут меры, если они не поддержат это решение.